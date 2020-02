Un septuagénaire retrouvé mort et deux arrestations à Nigadoo

La police régionale BNPPBeresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte , qui dessert les collectivités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte, s’était rendue sur les lieux après une plainte de bruit et a annoncé dimanche l’arrestation de deux individus.

Les deux hommes comparaîtront en cour provinciale à Bathurst lundi matin.

Le corps policier divulgue très peu de détails et indique que les deux suspects répondront à des accusations criminelles, sans en préciser la nature.