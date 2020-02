Uber et Lyft : un projet de loi sera déposé par l'opposition en Nouvelle-Écosse

L’opposition officielle en Nouvelle-Écosse s’apprête à déposer un projet de loi pour faciliter l’entrée dans la province des services de transport en réseau comme ceux offerts par les entreprises Uber et Lyft.

Le chef de l’opposition, Tim Houston, en a fait l’annonce dimanche matin au dernier jour de l’assemblée générale annuelle du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, à Halifax.

La province doit bénéficier des services de transport en réseau comme le reste du monde , croit Tim Houston.

Tim Houston, chef du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, le 9 février 2020 à Halifax. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Un sondage réalisé l’année dernière auprès des gens d'Halifax tend à lui donner raison : 88 % des répondants se disaient prêt à utiliser les services de Lyft ou Uber s’ils étaient disponibles, et près de trois personnes sur quatre affirmaient qu’ils s’y sentiraient plus en sécurité que dans un taxi.

La sécurité au volant et une nouvelle classe de permis de conduire

Les progressistes-conservateurs proposeront la création en Nouvelle-Écosse d’une nouvelle catégorie de permis de conduire : le permis de classe 4 avec restrictions.

Les automobilistes qui détiennent un permis de classe 5 - le plus commun, qui permet de conduire un véhicule de promenade - valide depuis au moins trois ans pourront demander ce nouveau permis.

Pour l’obtenir, ils devront suivre une formation sur la conduite sécuritaire, la résolution de conflits et la diversité, en plus de se soumettre à la vérification de leurs antécédents judiciaires tous les deux ans.

Rappelant que la sécurité des passagers et des publics doit être placée au-dessus de toutes les autres considérations dans ce dossier, Tim Houston a affirmé que la Nouvelle-Écosse a l’avantage de pouvoir tirer des leçons des autres territoires où Uber et Lyft se sont implantés ces dernières années.

Le cadre législatif que propose le Parti progressiste-conservateur sera harmonisé avec les récents changements annoncés à l’Île-du-Prince-Édouard et cohérents avec celles d’autres territoires, comme Toronto, promet la formation politique.

En région rurale et en ville

Si Lyft et Uber sont souvent invoqués comme possible réponse aux problèmes de transport à Halifax, le plus grand centre urbain de la province, il pourrait aussi être une option salutaire ailleurs, estime le chef progressiste-conservateur.

Les services de transport en réseau, selon le député de Pictou-Est, ont du potentiel dans les régions plus rurales, où il y a moins de variété dans l’offre de transports.

Les résidents de Vancouver peuvent utiliser les services des compagnies de transport Uber et Lyft depuis le 24 janvier. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

À Halifax, le conseil municipal régional a autorisé en début d’année la création d’un cadre réglementaire qui permettra à des entreprises comme Uber et Lyft d’offrir leurs services dans la capitale.

Le conseiller municipal Matt Whitman a fait de la promesse d’implanter ce type de services de transport à Halifax l’une des pierres angulaires de sa campagne naissante à la mairie d’Halifax, où une élection aura lieu le 17 octobre 2020.

Il affirmait en janvier que l’obligation d’avoir un permis de conduire de classe 4 découragerait Uber et Lyft, mais ces entreprises existent pourtant déjà dans des provinces où c’est une exigence, comme l’Alberta ou, très récemment, la région de Vancouver.

Le Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse compte déposer son projet de loi sur les services de transport en réseau au début de la prochaine session législative, le 20 février.

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet