Course de canot à glace du Carnaval : l’équipe de Jean Anderson encore invaincue

La course de canot à glace du Carnaval de Québec s’est tenu dimanche après-midi sur le fleuve Saint-Laurent. Les canotiers ont été nombreux à braver le froid et l’eau glaciale séparant entre le bassin Louise et le quai Paquet à Lévis.

Sur le fleuve, on n’a pas trop le temps de penser à ça, on bouge tellement, on n’a pas froid du tout , explique Dany Robitaille de l’équipe Blaxton. Lui et son équipage sont arrivés premiers dans le classement sport de la course.

Dans le classement élite, l’équipe victorieuse est celle du Château Frontenac / Le Soleil encore cette année, menée par Jean Anderson. Personnellement, il en est à sa 27e victoire dans la course de canot à glace du Carnaval.

L'équipe du Château Frontenac / Le Soleil sur le fleuve. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Du côté de l’élite femme, c’est l’équipe Dynamitage 1ere Classe qui l’a emportée. La même équipe avait aussi gagné la Course de la Banquise de Portneuf.

On a fait une très belle course, c’était vraiment super beau sur le fleuve aujourd’hui , se réjouit une des membres de l’équipe, Isabelle Nault.

Le froid et la neige des journées précédentes ont permis aux canotiers d’avoir des conditions intéressantes. C’était digne du canot à glace, il y avait de l’eau, il y avait de la glace, il y avait de la slush, ça prenait de la stratégie et de l’expérience aujourd’hui , décrit la canotière.

L'équipe de Dynamitage 1ere Classe à quelques mètres de l'arrivée. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Quand c’est dur pour un, c’est dur pour tout le monde, personne n’est avantagé , souligne de son côté Gilbert Dufour, de l’équipe G.F.F.M Leclerc, la gagnante du classement mixte.

Le prochain rendez-vous du Circuit québécois de canot à glace se déroulera à L’Isle-aux-Coudres le 22 février. Selon Jean Anderson, c’est une des courses les plus difficiles à prévoir stratégiquement.

Jean Anderson avec sa médaille d'or. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard