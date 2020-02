Un dernier tournoi de hockey mineur à l’aréna Jean-Guy Talbot

En novembre, la Ville de Trois-Rivières a confirmé qu’elle mettra fin aux opérations de l’aréna Jean-Guy Talbot en septembre prochain. La démolition de l’aréna est prévue à l’automne.

C’était donc une dernière présence sur cette patinoire pour la très grande majorité des 64 équipes inscrites au tournoi.

Ça me fait un petit pincement au cœur, parce que j’ai travaillé ici , avoue l’entraîneur des Éperviers de Trois-Rivières, Patrick Limoges.

Je suis natif du Cap. Mon hockey mineur je l’ai fait ici. De voir que tout va partir, déménager… Difficile de voir un emblème comme l’aréna Jean-Guy Talbot disparaître , poursuit-il.

Le tournoi a longtemps accueilli des équipes de l’Ontario. Cette année, elles venaient d’un peu partout en province.

Malgré tout, les retombées économiques sont intéressantes, particulièrement pour les restaurateurs qui ont pignon sur rue près de l’aréna. Les hôteliers font aussi de bonnes affaires lors de ces événements qui durent généralement une fin de semaine complète.

Le président du tournoi, Michel Lapointe, s’implique dans ce tournoi depuis 47 ans. Pour le remercier, on lui a remis, vendredi soir, un banc de l’aréna. Aujourd’hui, c’est un important chapitre de sa vie qui prend fin.

On va prendre cinq chaises, on va aller prendre une bière au milieu de la glace et on va dire aux gars, fermez les lumières ! Ça va se terminer comme ça.

Michel Lapointe, président du tournoi,