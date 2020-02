Avec la loi 40, les parents d’élèves handicapés craignent de perdre leur voix

Certains parents d'élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et d’adaptation (EHDAA) se sentent mis à l’écart à la suite de l'adoption du projet de loi 40 samedi matin qui notamment abolit les commissions scolaires.

Désormais, le conseil d'administration des centres de services — qui remplaceront les commissions scolaires — sera composé de cinq parents issus des conseils d'établissement des écoles, en plus de cinq membres du personnel scolaire et cinq personnes issues de la collectivité.

Il n'y aura plus de place réservée pour un parent d’élève EHDAAélèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et d’adaptation , comme il était le cas dans les commissions scolaires avant l’adoption du projet de loi.

Selon le président de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), Kevin Roy, les parents d'élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont très déçus [...] qu’il n’y ait pas un siège réservé pour eux .

C’est très important que ces parents-là soient aussi entendus. Kevin Roy, président de la FCPQ

Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

M. Roy soutient que la FCPQFédération des comités de parents du Québec continuera de faire des démarches auprès du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lui demandant de rétablir le lien plus officiellement entre les comités EHDAA élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et d’adaptation et l'instance principale de gouvernance.

Des demandes d'amendement rejetées

La députée de Québec solidaire, Christine Labrie, avait proposé un amendement à l'article 49 du projet de loi, qui voulait qu'un des cinq parents au conseil d’établissement d’une école inclue un siégeant [...] au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage .

Or, cet amendement a été rejeté. De son côté, la FCPQFédération des comités de parents du Québec avait présenté une trentaine de recommandations lors des commissions parlementaires sur le projet de loi 40, dont deux exigences. La première, qui était de remettre en place le lien entre le comité des parents et le conseil d’administration, a été retenue.

La deuxième exigence était de faire de même pour les parents d'élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ( EHDAAélèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et d’adaptation ), mais aucun amendement en ce sens n’a été déposé pendant la commission parlementaire pour le projet de loi.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Rejoint par courriel, le ministère de l’Éducation a expliqué que les parents siégeant sur les conseils d’administration des centres de services seront issus des comités de parents, qui pourront assurément décider d’envoyer un parent d’enfant EHDAAélèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et d’adaptation .

Une commissaire EHDAA élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et d’adaptation se dit dans le néant

Chantale Lamoureux, ex-commissaire-parent à la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), accueille cette nouvelle avec découragement. Elle représentait aussi les parents d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage.

Il faut être entendu. Notre dossier est important. Chantale Lamoureux, ancienne commissaire-parent à la CSPO

La façon dont c'est écrit en ce moment, on est dans le néant. C’est un comité consultatif, pas décisionnel , affirme Mme Lamoureux également mère d’une jeune fille de 14 ans qui doit composer avec des difficultés d’apprentissage.

Chantale Lamoureux est une ex-commissaire-parent EHDAA à la CSPO. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Si les parents d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage doivent à présent se battre pour une place sur les conseils d’administration des centres de services, l’ancienne commissaire s’inquiète que cette situation faciliterait l’oubli d’un groupe d’élèves déjà vulnérable.

Ils vont être tassés , dit-elle.

En n’ayant pas cette connaissance-là, de vivre avec un enfant handicapé ou en difficulté, tu ne peux pas apporter les mêmes points, les mêmes préoccupations , conclut-elle.

Avec les informations de Yasmine Mehdi