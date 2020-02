Grand Spin Don : plus de 13 500 $ amassés pour le cancer infantile

Le montant préliminaire recueilli est de 13 640 $, mais il est toujours possible de donner jusqu'au début du mois d'avril sur le site web du Grand Spin Don, aux bureaux de Rouyn-Noranda de la Société canadienne du cancer ou encore en libellant un chèque à l'organisation.

On a fait un partenariat avec Cyclotonus. Les gens ont le choix de faire un défi d'une heure, deux heures ou trois heures. Selon leur défi, il y a un objectif monétaire à amasser. L'objectif est d'avoir une grande gang qui va pédaler selon leur défi et amasser des dons, mais le but est vraiment de faire du spinning en gang et d'avoir le plus de plaisir possible , explique l'agent de développement à la Société canadienne du cancer en Abitibi-Témiscamingue, Samuel Grenier.

L'argent récolté servira au développement de la recherche. Tout l'argent du Grand Spin Don s'en va pour le cancer infantile, dans la recherche québécoise. On a un partenariat avec un organisme à Montréal qui fait que tous les dons s'en vont à Montréal pour la recherche , indique Samuel Grenier.

C'est sûr qu'on n'a pas de retombées immédiates [dans la région], mais la recherche qui est créée va pouvoir offrir, on l'espère, un monde où tous nos tout-petits n'auront pas à craindre le cancer , ajoute-t-il.

Une première édition amossoise du Grand Spin Don aura lieu le 28 mars prochain. Il est possible de s'y inscrire via le site web du Grand Spin Don.