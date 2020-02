Justin Trudeau effectuera une visite au Koweït demain

Au début de l'année, environ 800 militaires canadiens étaient déployés au Moyen-Orient, dont environ 500 en Irak.

Une partie des troupes participent à la mission de l'OTAN pour la formation aux forces de sécurité irakiennes, et les autres à la coalition internationale antiterroriste.

Plus tôt cette année, l'Irak est devenu le théâtre d'une escalade de tension entre les États-Unis et l'Iran lorsque l'administration Trump a donné l'ordre d'assassiner le général iranien Qassem Soleimani, commandant de la force Al-Qods, à Bagdad.

Le Parlement irakien a adopté une résolution pour demander l'expulsion de tous les militaires étrangers de leur sol.

En raison de ces tensions, l'OTAN et le Canada ont suspendu temporairement leurs opérations dans le nord du pays et ont déplacé un nombre non spécifié de militaires au Koweït. Il s'agissait d'une mesure temporaire pour assurer leur sûreté et leur sécurité.

Selon le ministère de la Défense du Canada, certaines activités jugées critiques pour la mission ont recommencé, telles que le maintien des opérations aériennes .

Durant sa courte visite de moins de 24 heures, Justin Trudeau s'entretiendra aussi avec le premier ministre du Koweït, le Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah.