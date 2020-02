Paiement de la Ville pour l'entretien du train léger : des conseillers municipaux d'Ottawa en colère

Suite à ces révélations de CBC, le directeur municipal de la Ville d'Ottawa, Steve Kanellakos, a envoyé samedi aux conseillers une note de service  (Nouvelle fenêtre) censée clarifier les paiements faits par la Ville à Rideau Transit Maintenance (RTM), la filiale du Groupe Rideau Transport responsable de l’entretien de la ligne.

Dans cette note, on peut lire que le dirigeant d’OC Transpo, John Manconi, avait indiqué aux journalistes le 3 décembre 2019 lors d’un point presse qu’un paiement avait été fait pour le mois de septembre, mais que RTMRideau Transit Maintenance ne recevrait rien pour les mois suivants, jusqu'à ce que les problèmes aient été réglés.

Le paiement du mois de septembre était, semble-t-il, une obligation contractuelle.

Mais cette note de service n’a pas rassuré certains conseillers municipaux. Ils regrettent le fait ne pas avoir eu connaissance de ce paiement et d'avoir appris cette information par les médias vendredi.

Depuis la mise en route du train léger, le message de la Ville était le suivant : "Nous n’allons pas leur payer un sou." J’avais donc compris qu’il n’y avait pas eu un seul paiement pour les services d’entretien jusqu’à ce jour. Cette révélation est une vraie surprise , affirme Jeff Leiper, conseiller du quartier Kitchissippi.

Le conseiller Leiper dit être dans une situation délicate vis-à-vis des résidents de son quartier, après avoir relayé pendant plusieurs semaines le message de la Ville.

Shawn Menard, le conseiller du quartier Capitale, s’est exprimé sur Twitter, estimant que la confiance se mérite et que la restaurer est très difficile, mais impératif.

Sarah Wright-Gilbert, la commissaire citoyenne de la Commission du transport en commun d'Ottawa, parle également d’une rupture de confiance.

J’ai reçu et lu le compte-rendu de la Ville et ces clarifications auraient dû être faites au moment où le paiement a été fait au groupe RTM. Nous ne devrions pas dépendre des médias pour obtenir de la transparence de la part de la Ville , estime-t-elle.

Elle rappelle que les citoyens ont le droit d’avoir accès à une information complète et transparente.

On aurait pu éviter tout cela si la Ville et OC Transpo avaient été transparents avec la Commission, les conseillers municipaux et avec les contribuables qui paient pour ce train léger et pour cet entretien.

Sarah Wright-Gilbert, la commissaire citoyenne de la Commission du transport en commun d'Ottawa