Une délégation aluminium du Bloc québécois en tournée sur la Côte-Nord

Le nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM) a été vivement contesté par le milieu des alumineries québécoises en janvier dernier.

On reprochait notamment à l' ACEUMAccord Canada États-Unis Mexique de permettre que l'aluminium fabriqué en Chine, par exemple, puisse être considéré de fabrication nord-américaine s'il a subi une transformation en sol nord-américain.

Par cette tournée, le Bloc québécois souhaite se mettre au diapason des gens sur le terrain en rencontrant des leaders syndicaux, des dirigeants d’alumineries et des leaders municipaux.

Cette tournée vise à informer la population sur l’action politique du Bloc québécois par rapport au secteur de l'aluminium, dont l'industrie québécoise est malmenée dans l’ ACEUMAccord Canada États-Unis Mexique , affirme la députée bloquiste dans Manicouagan, Marilène Gill.

On aimerait avoir une protection pareille à celle de l’acier pour protéger les emplois chez nous et permettre aux phases d’expansion des différentes alumineries au Québec d’avoir lieu. Marilène Gill, député bloquiste de Manicouagan

Un moyen de pression

Cette tournée fait partie des moyens de pression du Bloc québécois pour faire bouger les choses dans le dossier de l’aluminium, indique le député bloquiste du Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe. Pour l’instant on est en pourparlers avec le gouvernement et on ne le fait pas publiquement. On garde notre ligne de conduite publique en mettant de la pression sur le gouvernement et en coulisse , soutient le député.

On veut éventuellement arriver à une bonification de la protection de l’aluminium. Il y a différents mécanismes qui nous permettent de le faire. Alexis Brunelle-Duceppe, député bloquiste du Lac-Saint-Jean

L’équipe aluminium du Bloc québécois sera à Baie-Comeau lundi et se rendra ensuite au Lac-Saint-Jean, puis à Bécancour.