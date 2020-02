Pionnière au Canada, l'école autochtone amiskwaciy fête ses 20 ans

Chaque matin, la journée commence de la même manière dans cet établissement. Le chant traditionnel et les vibrations des tambours résonnent entre ces murs qui accueillent aujourd’hui près de 200 élèves venus de tout l’Ouest canadien.

L'académie amiskwaciy, qui veut dire dans la langue crie la maison des collines du castor qui est également le surnom donné à Edmonton par les Cris, comprend une hutte de sudation dans la cour, un tipi dans la cafétéria et des cérémonies de purification à la sauge.

Unique en son genre au Canada, l’école assure un cadre bienveillant pour les élèves autochtones comme Shaunteya English Eagle Child. Âgée de 18 ans, elle devrait être diplômée à la fin de l’année.

« Cette école m’a vraiment aidé à ajuster mon état d’esprit et a amené mon éducation à d’autres niveaux », dit cette jeune adulte originaire de la Première Nation Kainai, près de Lethbridge.

Shaunteya English Eagle Child était fréquemment harcelée et intimidée dans son ancienne école. En arrivant à l'académie amiskwaciy, cette réalité est devenue du passé.

« Lorsque l’on marche dans les couloirs, on peut lire des mots traditionnels, on se parle dans nos langues et on se comprend », souligne-t-elle.

Shaunteya English Eagle Child se sent plus en sécurité à l'académie amiskwaciy. Photo : CBC / Adrienne Lamb

Avant-gardiste

Lorsque l’académie a ouvert ses portes il y a 20 ans, elle était considérée comme révolutionnaire. Elle l'est toujours, selon le fier directeur de l'école Fred Hines, en poste depuis dix ans.

À la tête de cette école publique d'Edmonton, qui enseigne de la 7e à la 12e année, il s’assure que l’éducation soit imprégnée de langues et de cultures autochtones dans leur forme la plus traditionnelle.

« Nous avons un programme académique solide, mais nous voulons aussi nous assurer que nos enfants reçoivent un fidèle enseignement culturel », explique Fred Hines.

L'académie, qui se trouve sur le terrain de l’ancien aéroport du centre-ville d'Edmonton, a été la première école secondaire publique autochtone du genre au Canada lorsqu'elle a ouvert ses portes il y a deux décennies.

Se réaliser

Étudier à l'académie amiskwaciy a permis à Larissa De La Salle, 17 ans, une exploration de sa fibre artistique. « C'est là que j'ai appris à confectionner des bijoux de perles », dit-elle en arborant une de ses créations à l’oreille.

Larissa De La Salle se sent accomplie dans cette école. Photo : CBC / Adrienne Lamb

« C'était difficile au début, mais après un certain temps, cela devient vraiment facile, et ça à même un effet relaxant », mentionne-t-elle.

L'élève de 12e année connaissait peu sa culture ou le passé de sa famille avant de fréquenter cette école. Elle peut maintenant retracer ses liens avec les établissements métis d'Elizabeth et de Peavine dans le centre de l'Alberta.

Le lien entre le personnel, les aînés et les élèves à l'académie amiskwaciy est fort, selon elle. « Je considère tout le monde ici comme une famille », partage-t-elle.

Avec les informations d'Adrienne Lamb et Rick Bremness