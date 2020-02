L'aide fédérale pour la marina de Shediac se fait attendre

C'est le cas à Shediac, où l'ouragan relégué en tempête post-tropicale a fait d'importants dommages à la marina le 7 septembre.

Après les élections de l’automne dernier, la Municipalité a réclamé des fonds d'urgence. Un soutien financier qui se fait toujours attendre, explique le maire de Shediac, Roger Caissie.

Je prends pour acquis que ça va venir. Ça a fait son cours de route. Pour la Ville, on est capable de prendre soin de nos infrastructures. Si on peut se faire rembourser par la suite, ça va aider notre portefeuille municipal, mais essentiellement on est capable de fonctionner , a déclaré M. Caissie en entrevue.

Dans une entrevue à Radio-Canada en janvier dernier, le député fédéral de Beauséjour, Dominic LeBlanc, a dit vouloir aider à la reconstruction de la marina de Shediac.

Les dommages aux quais, aux brise-lames et aux équipements ont laissé à la marina une facture de 2 millions de dollars.

Selon le directeur général de la marina, Gerry O’Brien, une bonne partie des travaux sont entamés. Sur les 32 piliers à couler dans le fond marin, la moitié ont été installés.

Les dommages causés par l'ouragan Dorian au Yacht Club de Shediac en septembre 2019. Photo : Radio-Canada / Jessica Savoie

Plus d'une centaine de quais permanents ont dû être retirés de la marina.

Chaque quai est inspecté et réparé cet hiver. Des quais neufs seront aussi construits et certains, déjà prêts, sont visibles à la marina.

Ça va un peu moins vite avec la glace, mais ça avance dans la bonne direction , se réjouit Gerry O’Brien.

Au-delà des travaux de reconstruction, des leçons sont aussi tirées pour l'avenir.

Lorsqu'on voit qu'il y a des signes, peut-être qu'il faut être moins cavalier. Il faut prendre plus de précautions , pense le maire Roger Caissie.

La marina devrait rouvrir pour la saison touristique 2020.