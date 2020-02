Vent de modernité à la salle de spectacle de Sept-Îles

Si le projet de modernisation est en voie de se compléter, l’équipe de la salle Jean-Marc Dion y travaille depuis longtemps. Le directeur technique de salle de spectacle, Yann Carduner, a commencé à travailler sur ce projet de modernisation en 2011.

Tout le parc d'éclairage a été changé au complet, on a changé environ 80 % du son et on a refait toute la réseautique.

Yann Carduner, directeur technique de salle Jean-Marc Dion