L'augmentation des ventes de camions à l'Î.-P.-É. indique un « échec politique »

Les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard se tournent de plus en plus vers des véhicules plus lourds, et c'est une préoccupation pour le Parti vert de l'île.

Le dernier rapport de Statistique Canada sur les ventes de véhicules montre que de janvier à novembre 2019, 72 % des nouveaux véhicules achetés à l’Île-du-Prince-Édouard appartenaient à la catégorie des camions, qui comprend les VUS, les minifourgonnettes et les camionnettes.

C’est une tendance constante à la hausse si on compare ce 72 % à la moyenne de 65 % enregistrée il y a seulement trois ans.

Cela équivaut à plus de 2,5 camions pour chaque voiture vendue en 2019.

Des Jeep Grand Cherokee 2011 Photo : Associated Press / Matt York

« La politique du gouvernement a un effet direct sur ces décisions d'achat », a déclaré Steve Howard, porte-parole de l'opposition en matière de Transport et d'Énergie.

« Ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, nous avons une politique libérale de tarification du carbone qui incite à réduire le prix du carburant. Ce n'est donc qu'une indication supplémentaire de l'échec de cette politique », soutient-il.

M. Howard fait référence au renouvellement d'une politique du gouvernement progressiste-conservateur qui, depuis deux ans, a réduit la taxe d'accise sur l'essence le 1er janvier, compensant ainsi efficacement la taxe sur le carbone pendant les mois d'hiver.

La réduction des émissions du secteur des transports est au cœur du plan de réduction du carbone de l'Île-du-Prince-Édouard, car ce secteur représente 47 % des émissions de carbone de l'île.

Où iront les revenus de la taxe carbone provinciale? Photo : Reuters / Carlos Barria

Selon Steve Howard, une taxe sur le carbone plus efficace serait un moyen de pousser les gens à prendre des décisions différentes.

« Nous devrions certainement pousser les gens à prendre en compte leur empreinte carbone lorsqu'ils achètent quelque chose », insiste-t-il.

« Le prix doit être indiqué de manière appropriée, que ce soit pour un véhicule plus efficace, pour le covoiturage, pour les véhicules électriques ou pour un meilleur transport public. Toutes ces choses seront affectées lorsque nous aurons mis en place une tarification adéquate du carbone ».

Une tendance internationale

L'Î.-P.-É. n'est pas la seule à avoir un goût croissant pour les camions.

C'est une tendance que l'on peut observer partout au Canada et aux États-Unis, souligne Werner Antweiler, économiste à l'Université de la Colombie-Britannique.

« Les véhicules les plus populaires aujourd'hui sont en fait la classe des VUS et des cross-overs qui sont plus grands et plus lourds que ce que les gens possédaient auparavant », explique M. Antweiler.

Les camionnettes et les véhicules utilitaires sports dominent encore sur les routes de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

« Cela a malheureusement aussi des conséquences sur la consommation de carburant de ces véhicules, car déplacer plus de poids signifie consommer plus de carburant. »

Les camions sont plus économiques en carburant qu’auparavant, mais cette même technologie rend également plus efficaces les petits véhicules que les gens boudent de plus en plus.

Jason Peters, qui vend des voitures et des camions pour Reliable Motors à Charlottetown, soutient qu'il y a un certain nombre de choses que les gens trouvent attrayantes à propos des camions.

Ils aiment l'espace pour les passagers, la perception d'une sécurité accrue en cas d'accident et la possibilité de transporter des choses.

M. Peters a déclaré qu'il entendait parler des émissions de carbone des clients qui achètent des camions, mais qu'ils s'efforçaient de changer leurs habitudes de conduite. Ils sont plus organisés pour leurs voyages et essaient d'en faire moins, selon lui.

Le concessionnaire rapporte que bien que les fabricants sont soumis à des pressions pour proposer des véhicules électriques et économiques en carburant, des facteurs économiques jouent contre la vente de véhicules électriques.

Une borne de recharge pour voiture électrique. Photo : Radio-Canada

Alors que les véhicules sont relativement chers, la marge de profit du concessionnaire reste très mince.

« Il doit y avoir plus de partenariat entre le gouvernement, les fabricants et l'infrastructure pour vraiment faire avancer les choses », croit Jason Peters.

« Le prix de l’essence et l'efficacité énergétique sont liés »

« Lorsque vous comparez le prix moyen de l'essence dans les pays, au kilométrage moyen des véhicules, vous pouvez constater un lien direct », soutient le professeur à l’UBC, Werner Antweiler.

Le Canada compte parmi les prix à la pompe les moins chers au monde, mais aussi certains des véhicules les moins efficaces sur le plan énergétique, constate Antweiler.

Les États-Unis sont désormais les premiers producteurs de pétrole au monde, devant l'Arabie saoudite, la Russie et le Canada. Photo : Radio-Canada

« Le carburant est encore assez bon marché, et les gens ne ressentent donc pas le pincement », explique-t-il.

« Même si beaucoup de gens se plaignent, les prix de l'essence au Canada sont en fait au bas de l'échelle. »

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC News, le ministère des Transports et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard a déclaré que les émissions provenant des moyens de transport sur l'île étaient préoccupantes.

« Nous savons que les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports ont augmenté et qu'il est temps d'inverser cette tendance », peut-on lire dans cette déclaration.

Le ministère a indiqué qu'il avait mis en place un plan d'action pour un transport durable et qu'il travaillait sur une liste de 27 recommandations pour s’attaquer au problème.