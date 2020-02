Un 66e défilé du Carnaval sans fausse note

Le défilé du 66e Carnaval de Québec en a mis plein la vue au public courageux qui a bravé un refroidissement éolien de moins 24 pour le contempler. Chars allégoriques, cirque, échassiers et rigodons : Bonhomme et ses 250 artistes ont su faire oublier les déboires de l'an dernier.

Le pari est donc réussi pour ce défilé qui a réuni une foule compacte le long de la Grande-Allée samedi soir.

Les deux côtés de la Grande-Allée étaient bondés de spectateurs venus regarder le défilé du 66e Carnaval de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

C’est ma première fois au Carnaval de Québec et j’ai l’impression de retomber en enfance! , soulignait une spectatrice.

On est arrivé de Belgique ce matin : il faisait 12, se rappelle un autre. C’est un peu plus frette ici mais c’est super comme ambiance!

Le public était nombreux à braver le froid pour admirer les chars allégoriques défilant sur la Grande-Allée. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Les chars et les artistes se sont donc frayé un chemin parmi les We love it! et les c’est l’fun, c’est génial! lancés par une foule riche en touristes.

Pas moins de 250 artistes prenaient part au spectacle. Les circassiens de FLIP Fabrique ont ravi les jeunes et les moins jeunes, notamment une petite spectatrice qui a confié à Radio-Canada qu'elle aimai[t] ça quand les bonhommes sautaient d’en haut puis remontaient.

Les enfants étaient fort impressionnés par les marionnettes gigantesques qui venaient leur tendre le museau! Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Le producteur délégué du défilé, Daniel Gélinas, avait promis du spectacle et du rythme aux carnavaliers de ce soir. Promesse tenue, donc, alors que les rigodons de circonstance se mêlaient aux cadences électroniques de Pascal Asselin, alias Millimetrik.

L'oiseau emblématique du Québec a eu droit à son heure de gloire lors du défilé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Les mines réjouies contrastaient avec les pieds gelés et les visages déçus de l’an dernier.Le premier défilé de 2019 avait commencé avec une heure et demie de retard et sa lenteur, marquée par de longs arrêts entre les différents tableaux, avait été source de mécontentement.

Les amuseurs de rue qui participaient au défilé n'ont pas ménagé leurs efforts pour réchauffer la foule. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

La parade s’étirait sur 500 mètres supplémentaires cette année, partant de la rue des Érables pour aboutir devant le Parlement.

Le service de police de la Ville de Québec a procédé à une arrestation au cours de la soirée, sans préciser la nature de l’infraction commise.

Un immense ours polaire a défilé parmi les poissons samedi soir. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Bonhomme, dont le char était rythmé par la samba cette année, convie de nouveaux les artistes et le public à un deuxième défilé prévu samedi prochain.

Avec les informations de Tifa Bourjouane