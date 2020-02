Des trains VIA Rail encore annulés dimanche entre Toronto, Ottawa et Montréal

Le service de train entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto demeure interrompu dimanche dans les deux directions « en raison des manifestants qui bloquent actuellement les voies près de Belleville », en Ontario, a indiqué VIA Rail.

Les perturbations du service ferroviaire se poursuivent dimanche, a prévenu VIA Rail, indiquant que les départs des trains 40, 42, 45, 52, 53, 62, 63, 64, 65, et 643 sont annulés dimanche matin.

Les services continuent de fonctionner entre Ottawa et Montréal, entre Montréal et Québec et à l'ouest de Toronto dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Samedi soir, VIA Rail a indiqué que 68 trains avaient été annulés depuis le début des manifestations qui visent à protester contre un projet de gazoduc en Colombie-Britannique.

Des membres de la Première Nation mohawk de la réserve de Tyendinaga bloquent les voies ferrées du CN à Tyendinaga en soutien aux Wet'suwet'en, qui luttent contre la construction d'un gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

Le nombre total de passagers touchés jusqu’à maintenant se chiffre à un peu plus de 14 000. Certains clients pourraient toutefois avoir effectué un déplacement partiel ou encore annulé leur départ de plein gré , a précisé samedi soir l'entreprise ferroviaire.

Aucun moyen de transport de rechange n'est offert aux passagers touchés, mais la compagnie affirme qu'elle remboursera automatiquement tous les segments touchés par cette interruption de service .

Les voyageurs ou toute personne qui attend un usager sont invités à vérifier l'évolution de la situation sur le site Internet de VIA Rail  (Nouvelle fenêtre) .

Des voyageurs attendent au guichet de VIA Rail à la gare Union de Toronto samedi. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Manifestation contre un gazoduc

Les manifestants sont des membres de la Première Nation mohawk de la réserve de Tyendinaga, qui bloquent la voie ferrée à Marysville au croisement avec la route Wyman's, à l'ouest de Kingston, en solidarité avec les Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique.

Plusieurs membres de cette nation s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, dans le nord de la province. Cette perturbation du service ferroviaire a commencé jeudi soir entre Montréal et Toronto et Ottawa et Toronto, dans les deux sens.