Le patineur de Lévis Laurent Dubreuil enregistre son meilleur temps au 1000 m

Au lendemain d’un 500 m laborieux vendredi, l’athlète de Lévis a fini la course en 1 m 7,328 secondes.

C'est plus ce que j’espérais que ce à quoi je m’attendais, a indiqué le patineur de la région. J’ai tout donné sur la glace et je suis vraiment satisfait de ma journée.

Cette performance augure bien pour les Championnats du monde qui auront lieu la semaine prochaine à Salt Lake City.

Bien que le 500 m soit sa course de prédilection, son bon résultat au 1 000 m laisse présager le meilleur pour Laurent Dubreuil.

Je vais me concentrer sur une course à la fois et je vais arriver en confiance aux mondiaux.

Laurent Dubreuil