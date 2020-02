Dénoncer le racisme dans les arénas à Gesgapegiag

Le racisme contre les autochtones lors des matchs de hockey fait beaucoup réagir depuis quelques mois. Depuis Logan Prosper, un jeune joueur de la Nouvelle-Écosse qui a dénoncé être la cible de nombreuses insultes en décembre dernier, on assiste à une prise de conscience de l'ampleur du problème.

De nombreux joueurs autochtones ont emprunté la démarche de Logan et prennent la parole à leur tour, mettant en lumière une ambiance peu reluisante que l'on retrouve dans plusieurs arénas du Canada. Incluant ceux de l'Est-du-Québec.

Pamela Boisvert, dont la fille est Micmaque par son père, se souvient de ce fameux match au tournoi de Paspébiac, début janvier, opposant Chandler à Gesgapegiag.

Un joueur des Chiefs de Gesgapegiag s’était alors fait traiter de crisse d'Indien par un joueur de l’équipe adverse pendant un match éliminatoire d'un tournoi de hockey pour adultes.

Quand on était à Paspébiac, ce qui m'a tannée le plus, c'est que c'est ma fille qui l'a entendu. C'est elle qui est venue me dire: maman, ils ont dit « maudits indiens, vous devriez pas jouer ici »

Pamela Boisvert