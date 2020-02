L'opposant au gouvernement du Cameroun Maurice Kamto mobilise la diaspora au Canada

Arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, il avait contesté la réélection de Paul Biya au pouvoir depuis 1982.

À la suite d'une des manifestations pour protester contre les résultats officiels du scrutin, Maurice Kamto avait été arrêté et emprisonné au côté de plusieurs de ses partisans en janvier 2019.

Sans doute dû en partie à des pressions internationales inédites, le chef du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun avait été libéré en octobre.

Il a réitéré son appel à l'unité des Camerounais.

Nous voulons ouvrir un dialogue inclusif, c’est-à-dire que tous les acteurs, toutes les parties prenantes doivent être invitées à ce dialogue y compris les représentants des groupes armés, y compris les représentants des groupes armés sécessionnistes, y compris les membres de la diaspora , a déclaré Maurice Kamto dans une entrevue à Radio-Canada.

Maurice Kamto est le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018. Photo : Radio-Canada

Parce que si vous ne les impliquez pas, si vous choisissez vos interlocuteurs, vous allez trouver des solutions qui ne seront pas acceptées par les autres , ajoute Maurice Kamto.

Le Cameroun est confronté à de multiples crises, y compris un conflit meurtrier qui oppose des groupes séparatistes de la minorité anglophone et des forces de sécurité dans l'Ouest.

Depuis novembre 2016, les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest font face à une grave crise sociopolitique, les populations originaires de ces zones s'estimant marginalisées. La querelle a dégénéré en conflit armé entre les séparatistes, en lutte pour la création d'un État anglophone indépendant, et les soldats.

La réélection très contestée de Paul Biya en octobre 2018 avait suscité une crise politique inédite et de nombreux Camerounais sont descendus dans la rue pour protester avant la vague d'arrestations de janvier 2019. (Archives) Photo : Getty Images / Alexis Huguet

Dans les deux régions peuplées principalement par la minorité anglophone (16 % des Camerounais), les combats et exactions des deux camps (groupes armés indépendantistes et militaires) ont fait environ 3000 morts en deux ans, selon des ONG, et forcé plus d'un demi-million de personnes à fuir leur domicile, selon l'ONU.

Ce conflit doit être réglé par les Camerounais. Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun

Maurice Kamto affirme vouloir sensibiliser la diaspora camerounaise sur la situation dramatique que connaît [son] pays . Cette situation n'a cessé d’empirer, déplore-t-il.

Des personnes arborant les couleurs de la « république d'Ambazonie» des indépendantistes anglophones se sont aussi présentées à l'événement. Photo : Radio-Canada

Maurice Kamto se dit ouvert à l'idée d'un état fédéral, mais rejette celle d'une sécession.

Aussi, invitées au rassemblement à condition de ne pas porter les emblèmes séparatistes, des personnes arborant les couleurs des indépendantistes anglophones de la république d'Ambazonie ont refusé de participer à l’événement sans leurs bannières.

Devant les membres de la diaspora camerounaise, Maurice Kamto s'est toutefois dit optimiste quant à l'avenir du pays.

Avant le Canada, Maurice Kamto est notamment passé par la France dans le cadre de sa tournée internationale.

Alors que les Camerounais sont appelés aux urnes pour les élections législatives et municipales dimanche, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto a décidé de boycotter ces élections.

Avec les informations de Elvis Nouemsi Nijké