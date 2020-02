Art oratoire : des compétitions qui font réfléchir... en français

Dans cette compétition de débats en français, les jeunes viennent de toute l'Alberta. Mais il y a aussi une équipe des Territoires du Nord-Ouest, trois de la Saskatchewan et une du Québec. Les juges doivent faire preuve d'indulgence face à des niveaux de français variables.

Les élèves sont surtout notés sur leur prestance et la construction de leurs arguments.

Des élèves en sont ainsi à leur troisième passage de la journée. Les 24 jeunes du groupe, âgés de 13 à 17 ans, ont dû prouver leurs talents d'orateur sur un sujet très d'actualité : la taxe carbone au Canada.

Dans chaque camp, ils avaient 15 minutes pour réfléchir à leurs arguments.

Ça nous permet de réfléchir au point de vue des autres, explique une des juges, Sandrine Beaudry. Quand on visite d'autres provinces ou territoires, on voit qu'on n’a pas la même éducation et le même passé et ça permet de penser différemment.

Après chaque session, c'est l'heure des résultats. Mahamat-Ali est un élève de 15 ans à l'école Michaëlle-Jean d'Edmonton. C'est son premier concours. Nerveux au début de la journée, il observe déjà ses progrès et prend note des conseils des juges.

Je dois travailler sur la réfutation, affirme Mahamat-Ali Bichara Issaka. C'est ma partenaire Fatine qui fait ça pour l'instant et moi je présente le sujet.

Venue de Lethbridge, Clara Lebon-Volia est aussi une débutante dans les compétitions de joute oratoire. Les mots, c'est pour elle une passion.

J'aime bien parler et argumenter, les sujets proposés sont faits pour les jeunes. J'aime parler de choses intelligentes. C'est une de mes passions , explique-t-elle.

Ces compétitions de débats existent depuis les années 70 en Alberta. Les premiers organisés avec des élèves francophones sont apparus en 2005. Une vingtaine de tournois ont lieu dans toute la province chaque année. Ces événements attirent de plus en plus de participants qui souhaitent surmonter leur timidité, trouver la confiance et laisser couler les mots.

Personne n'est instantanément meilleur débatteur, rappelle un des organisateurs, Guillaume Laroche. Ça prend beaucoup de formation, d'entraînement et de pratique comme dans n'importe quel art ou sport pour être un excellent débatteur.

Les finalistes pourront participer à des compétitions à l'échelle nationale dans les mois à venir.