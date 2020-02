Profiter de l'hiver peu importe sa condition

Près de 45 personnes ayant une incapacité intellectuelle ou motrice ont pu profiter du soleil grâce à des activités adaptées.

C’est le cas de Josée Jomphe, atteinte de la sclérose en plaques, qui a déjà été monitrice de ski. Elle a pu à nouveau dévaler les pistes grâce à une chaise adaptée.

C’est certain que ce n’est pas pareil, on est dirigé par une personne. Donc on ne conduit pas nous autres même. J’avais les mains emmitouflées dans ma couverte et je ne pouvais pas bouger, [...] mais ça donne des sensations quand même , raconte-t-elle.

Josée Jomphe retrouve les joies des sports de glisse grâce à une chaise adaptée. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Château de neige, course au trésor et promenade en forêt étaient aussi au menu.

L’événement permettait aussi de faire tomber certains préjugés envers les handicaps physiques, la déficience intellectuelle, et l’autisme.

Ça permet aussi de se rendre compte : waouh je peux faire de quoi avec mon enfant, mon frère, ma sœur! Je peux aller me promener, je peux aller faire du ski pareil! Christian Ratté, président de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord

Pour Cynthia Vogel, la journée a permis d'affronter ses peurs sur les pentes. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Manque de moniteurs spécialisés

Compte tenu du succès de ce type de journée, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord aimerait voir plus de moniteurs spécialisés dans les activités de plein air.

Rebecca Dechamplain est directrice de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

On aimerait beaucoup faire venir des moniteurs, pour qu'il y ait des moniteurs à Gallix. Pour le moment [ce sont] ceux du Mont Ti-Basse à Baie-Comeau qui viennent offrir le service une fois par année , explique Rebecca Dechamplain, directrice de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord.

D’après un reportage d’Alix-Anne Turcotti