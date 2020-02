Direction l'Italie pour une douzaine de jeunes sauveteurs gatinois

Pour s'y préparer, les jeunes sauveteurs participaient à une compétition provinciale qui regroupait une centaine d'athlètes de tous âges, ce samedi, au Centre sportif de Gatineau.

C'est Manon Fournier, qui pratique cette discipline sportive encore assez méconnue depuis plusieurs années, qui a mis l'équipe sur pied en recrutant dans le programme de sport-études natation de la région.

On veut commencer, déjà, avec les enfants pour qu'ils se familiarisent le plus tôt possible et arriver avec un groupe de 15 à 18 ans ou de séniors qui va être encore plus performant , explique Mme Fournier.

Ceux qui ont accepté d'ajouter le sauvetage sportif à leur emploi du temps ne le regrettent pas du tout. C'est tellement beau comme sport. Je m'amuse, c'est tout le temps quelque chose de différent , affirme Sarah Menif-Tenreiro, une athlète de 17 ans.

Je trouve qu'il y a une ambiance de famille. On n'est pas stressés, c'est relax. C'est sûr qu'il y a de la compétition, mais on aime ça , souligne sa coéquipière Katrina Turgeon.

Bien que la compétition européenne semble encore bien loin, l'excitation des compétiteurs saute aux yeux. Les prochains mois seront synonymes de fébrilité.

C'est sûr que c'est stressant, mais je sens qu'on va être prêts et on va se préparer toute l'année pour ça , poursuit la jeune Katrina.

Voyager avec mes amis et essayer de faire de bons temps, je pense que ça va être super le fun , ajoute Vincent Lafrenière, un athlète de 15 ans.

Avant de s'envoler vers l'Italie en septembre, ces athlètes auront à nouveau la chance de compétitionner à Gatineau. Le Centre sportif sera l'hôte des Championnats canadiens de sauvetage sportif au début du mois de juin.