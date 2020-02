Du balcon d'un paquebot de croisière de luxe ancré au large des côtes du Japon, Trudy Clement crie à un autre couple canadien un étage au-dessus pour échanger de petites nouvelles.

C'est un rare contact humain sur le navire de 19 étages, où 2666 passagers sont retenus depuis mardi, après qu'un homme a été testé positif au coronavirus.

À l'extérieur du navire, des médias et des caméramans sont sur le qui-vive, prêts à capturer tous les développements de cette croisière, qui a pris une tournure inattendue. Les ambulances vont et viennent tandis que les passagers infectés sont évacués du navire pour être soignés. À l'intérieur du bateau, les couloirs sont surveillés par des gardiens afin que les croisiéristes restent à l'intérieur de leurs chambres.

Nous ne sommes pas en prison, mais ça ressemble à ça , explique Trudy Clement de l'intérieur de sa suite.

Mon mari et moi commençons à sentir les murs se refermer. Trudy Clement, croisiériste en quarantaine

Le navire de luxe Diamond Process est désormais un immense site de quarantaine flottant, où les passagers resteront confinés dans leurs chambres pendant deux semaines.

Il est impossible de descendre du navire avant le 19 février, au moins.

Jusqu'à présent, plus de 61 passagers ont été confirmés comme étant infectés, dont sept Canadiens.

Un bateau de croisière Diamond Princess a jeté l'ancre au port de Yokohama près de Tokyo, le mardi 4 février 2020. Photo : Radio-Canada

Mentalement, vous pensez que vous l'avez, que ça va. Ensuite, vous appelez à la maison et vous perdez le moral. Vous parlez aux petits-enfants ou aux enfants et ça vous frappe : vous vous rendez compte que vous n'êtes pas libres d'aller et venir.

Une peur s'ajoute à cela : qui pourrait être le prochain?

Les effets psychologiques du confinement

La Dre Laura Hawryluck, professeure agrégée de médecine de soins intensifs à l'Université de Toronto, est coauteure d'une étude de 2012 sur les effets psychologiques de la quarantaine sur les patients atteints du SRAS.

Selon elle, les effets à court terme peuvent conduire certains à se sentir stressés, anxieux et déprimés. Ces sentiments peuvent être exacerbés lorsque les autorités manquent d'informations, ce qui fait des mises à jour quotidiennes une partie importante de la mise en quarantaine.

Cela peut être très effrayant lorsque vous savez que vous avez été exposé, vous avez un certain temps avant de savoir si vous allez être correct ou non, mais vous n'avez pas accès à des informations précises et cohérentes des informations sur cette nouvelle maladie. Dre Laura Hawryluck

D'autres études ont montré que les effets à long terme peuvent inclure des cauchemars et des flashbacks, indique Mme Hawryluck.

Dre Laura Hawryluck Photo : Radio-Canada

Kerry Bowman, bioéthicienne et professeure de santé mondiale à l'Université de Toronto, faisait partie des personnes mises en quarantaine lors de l'épidémie de SRAS de 2003.

Elle explique que beaucoup de gens ont réagi avec la dépression.

Beaucoup de gens ont trouvé la mise en quarantaine très, très difficile, aliénante, inquiétante. Seuls avec leurs pensées, la peur s'installe. Kerry Bowman, bioéthicienne et professeure de santé mondiale à l'Université de Toronto

Mme Bowman a eu la chance d'être mise en quarantaine dans le confort de sa maison, mais soutient que l'expérience sur un navire est très différente.

Si vous êtes mis en quarantaine à la maison, vous n'avez pas à vous soucier de la contagion des autres. Le problème avec le navire est que le nombre de cas a augmenté et que les tests de passagers ne sont pas terminés et qu'il pourrait augmenter à nouveau. Ainsi, le facteur de peur augmentera.

Kerry Bowman Photo : Radio-Canada

Il est essentiel de s'assurer que les gens ont accès aux ressources de santé mentale, selon elle.

Des responsables canadiens ont déclaré que des services de santé mentale seront fournis à ceux qui ont été transportés par avion de la zone clé de l'épidémie de Wuhan, en Chine, maintenant en quarantaine à la base militaire de Trenton, en Ontario.

La ministre de la Santé, Patty Hajdu, a déclaré que les évacués avaient connu une énorme quantité de stress , de l'anxiété et de l'ennui pendant l'isolement à Wuhan. Beaucoup ont été séparés de leurs enfants ou ont dû laisser des êtres chers.

L'interaction sociale sera limitée sur la base militaire, mais les responsables prennent des mesures pour garder les gens occupés, y compris la création de centres de jeux pour les enfants.

Les lits des chambres de type motel dans lesquelles sont installés les évacués de Wuhan à la base militaire de Trenton, en Ontario. Photo : Radio-Canada

Selon Michael Bryant, directeur général de l'Association canadienne des libertés civiles, la Loi sur la quarantaine confère à Ottawa de vastes pouvoirs de détention pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. Le gouvernement n'exige pas de consentement.

Sur le Diamond Princess, le wi-fi gratuit est devenu une bouée de sauvetage pour Trudy Clement, qui passe du temps à parler par vidéo avec sa famille au Canada, à regarder des films et à lire.

Le service de nettoyage des chambres et de blanchisserie a cessé, avec peu de fournitures à la disposition des passagers, explique Trudy, qui a dû laver ses vêtements dans l'évier.

Les personnes à bord doivent vérifier régulièrement leur température, et tout passager arrivant à plus de 37,5 C doit se présenter aux autorités médicales.

Mais une autre peur, c'est ce qui se passera après le 19 février.

Jusqu'à présent, Trudy Clement rapporte que les responsables canadiens n'ont pas dit si les passagers seront autorisés à monter à bord de leurs vols vers la maison, ou s'ils devront faire face à une autre quarantaine sur le sol national.

Pour l'instant, elle essaie de rester positive et se rappelle qu'elle est l'une des plus chanceuses. Tout le monde à bord n'a pas accès à un balcon, certains n'ont même pas de fenêtre.

Les passagers devront rester confinés sur le paquebot au moins jusqu'au 19 février. Photo : Photo donnée par Gloria Ho

Avec les informations de CBC