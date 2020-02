Un Témiscamien devient président de l'Association Holstein Québec

Après sept ans à s'investir au conseil d'administration, Benoit Lafond assume désormais la présidence.

Pour Benoit Lafond, les vaches Holstein font partie intégrante du patrimoine agricole et le Québec a tôt fait de se démarquer par la qualité de ses élevages. Elles sont bien présentes dans l'histoire et dans le paysage québécois.

Environ 90 % des vaches laitières sont de races Holstein. Le Canada a depuis longtemps fait figure de mentor et des éleveurs de plusieurs pays viennent acquérir la génétique canadienne. Nous avons des éleveurs vraiment performants à l'échelle du Québec, en particulier, et qui se démarquent beaucoup. On est comme une vitrine , souligne Benoit Lafond.

Le rôle de l'association est aussi d'aider les entreprises laitières à garder la voit de la rentabilité et de la prospérité. Ces dernières années, le visage des fermes a considérablement changé, mais pour Benoit Lafond, il n'est pas question de parler de décroissance. Il soutient que la demande en produis laitiers ne se tarit pas, c'est plutôt le visage des entreprises agricoles qui subit des transformations.

Ce n'est pas vraiment une décroissance, mais un changement de structure. Le nombre d'entreprises diminue, mais les fermes sont plus grosses. Les fermes sont confrontées à des défis de rentabilité un peu plus grand puisque qu'on doit composer avec la compétition extérieure et à l'entrée de produits étrangers. Il faut donc augmenter l'efficacité des entreprises , de préciser Benoit Lafond.

L'Association Holstein Québec a été fondée en 1933.