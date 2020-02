Les patrouilleurs secourent une dizaine de patineurs par jour sur le canal Rideau

Chaque jour, de nombreux patineurs s’élancent sur le canal Rideau. Quand ils tombent, ce sont les poignets, les genoux et la tête qui sont le plus souvent touchés. Une douzaine de patrouilleurs arpentent quotidiennement le canal Rideau pour intervenir rapidement.

Eric Hamelin a commencé samedi sa journée de patrouilleur à 7 h 30. On part en équipe de deux personnes, on a une radio sur nous et on est en contact avec le répartiteur qui nous informe si des personnes sont tombées , explique-t-il.

En moyenne, il estime que chaque jour, une dizaine de personnes ont besoin d’assistance. Les fins de semaine du Bal de neige sont particulièrement chargées, on a davantage de patrouilleurs sur la glace ces jours-là , souligne le jeune homme qui espère entamer des études en soins paramédicaux l'an prochain.

Francis Aubé est lui aussi un patrouilleur en service. Il montre la luge que les secouristes utilisent pour transporter les blessés. On peut coucher la personne blessée sur la luge. Ce n’est pas très confortable, mais ça permet de la déplacer facilement, explique-t-il.

Les blessures les plus fréquentes sont celles aux poignets, mais on voit aussi des commotions cérébrales ainsi que quelques blessures aux genoux. Francis Aubé, patrouilleur sur le canal Rideau

Les patrouilleurs peuvent aussi compter sur le renfort des ambulanciers paramédicaux d'Ottawa lors des fins de semaine.

Une qualité de glace fluctuante

John Duffy est venu patiner avec sa fille Avery. Elle est aidée d’un stabilisateur pour enfant et est très concentrée sur ses patins. C'est vrai qu’il faut garder les yeux grands ouverts et rester attentif, mais ils prennent soin de la glace , reconnaît John Duffy. Ce n’est pas la qualité de glace d’une patinoire de hockey, mais elle est lisse la plupart du temps.

John Duffy et sa fille Avery Duffy patinent sur le canal Rideau à Ottawa Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Cet hiver, le défi est particulièrement grand pour les équipes de la Commission de la capitale nationale (CCN). On n’a pas eu de grand froid consécutif , indique Carl Langlois, coordonnateur principal de la patinoire du canal Rideau. Ça nous prend quelques jours de -10 degrés Celsius le jour et de -20 degrés Celsius la nuit pour bâtir une glace solide , ajoute-t-il.

De nombreuses personnes ont patiné sur le canal Rideau samedi Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Pour autant, il estime qu’il n’y a pas plus d’accidents cette année que les précédentes. Mais il invite les patineurs à rester prudents. C’est une glace naturelle, il faut s’attendre à des fissures importantes et à des inégalités , précise Carl Langois. Évidemment, s’il y a de la précipitation, la neige peut coller sur la glace, donc les patineurs doivent s’attendre à une glace qui n’est pas parfaite.

Quelques conseils de sécurité

Tous les patrouilleurs ont le même conseil : porter un casque, enfants comme adultes. On voit beaucoup de blessures à la tête. Même un bon patineur peut parfois tomber sur la tête et avoir besoin d’assistance , estime Eric Hamelin. D'après lui, d’excellents joueurs de hockey peuvent chuter sur une patinoire naturelle, qui est moins lisse qu'une patinoire d'aréna.

La CCN Commission de la capitale nationale conseille aussi de consulter sa carte de condition de glace interactive  (Nouvelle fenêtre) , qui permet de s’informer sur la qualité de la glace et le type d’entretien passé ou en cours.

Avec les informations de Jean-François Poudrier