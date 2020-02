Les postes de commissaires scolaires abolis dès maintenant

En s'éveillant ce matin, les commissaires de l'Est-du-Québec sont restés pantois d'apprendre qu'ils n'étaient plus. Le projet de loi prévoyait à l'origine une période tampon jusqu'au 29 février avant l'abolition de leur poste.

Parmi eux, le président sortant du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, Gaston Rioux.

On est tristes, mais fiers de ce qu'on a fait. Et l'avenir démontrera, j'en suis persuadé, que le ministre de l'éducation actuel et le gouvernement du Québec, présentement, font fausse route dans cette réforme.

Gaston Rioux, ex-président, Commission scolaire des Phares