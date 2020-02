Rencontres interculturelles au Musée d'art de Rouyn-Noranda

Autour de la table, une vingtaine de personnes venues d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe, mais aussi d'ailleurs au Québec ont partagé un repas.

Ce potluck interculturel était l'occasion de découvrir d'autres cultures, mais aussi de faire des rencontres autour d'une activité artistique. L'artiste Isabelle Roby réservait effectivement un atelier de gravure aux participants.

L'activité avait lieu au MA, Musée d'art, où les participants étaient entourés d'art autochtone. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

La médiatrice culturelle au MA, Musée d'art, Sabina Chauvin Bouchard, souligne qu'il s'agit d'un tout nouveau concept.

Les ateliers de francisation étaient le jeudi soir jusqu'à 21 h. On essayait de cibler les familles avec de jeunes enfants, ce n'est pas toujours facile de sortir le soir, on ne peut pas les apporter. On s'est dit qu'on allait offrir un potluck, donc le partage de la culture par la nourriture, d'offrir un atelier d'art, de faire ça un samedi après-midi, pour rendre ça plus accessible , dit-elle.

Marta Saenz de la Calzada, native d'Espagne et installée à Rouyn-Noranda depuis plusieurs années, est une habituée de ce type d'activité.

Tout le monde amène quelque chose et c'est toujours extraordinaire, parce que c'est de voyager avec nos papilles gustatives. Là, je mange des tamales, du Mexique, c'est un peu épicé, mais pas trop, parce qu'on ménage le palais des gens! , lance-t-elle.

Tarte tatin salée, tamales et fèves au lard se côtoyaient dans le buffet. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Arrivé au Canada depuis quelques mois, le Français Tanguy Veret a dû choisir entre un emploi à Montréal ou à Rouyn-Noranda. C'est finalement l'Abitibi-Témiscamingue qui a gagné son cœur et celui de sa famille.

L'ambiance nous a bien plu, c'était plus l'échelle de vie qui nous plaisait que la grande ville de Montréal, même si c'était sympathique aussi. On se sentait plus à l'aise, il y a une belle ambiance, une belle atmosphère, un bel accueil à Rouyn-Noranda , témoigne-t-il.

M. Veret affirme que ce genre d'événement facilite son intégration. C'est vraiment chouette d'organiser des choses comme ça où on peut rencontrer un peu du monde qui a des parcours variés.

Deux autres activités de francisation jumelées à des activités artistiques sont prévues d'ici le mois de juin.