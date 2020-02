Sœur Rita Desrosiers, fondatrice du Centre Saint-Amant, s’est éteinte

Née à Sainte-Anne au Manitoba en 1927, Rita Desrosiers s’est jointe aux Sœurs grises en 1945. Sa nécrologie précise qu'elle a travaillé à l’hôpital de Sainte-Rose-du-Lac, à Berens River, au sanatorium de Saint-Boniface, au Centre Taché et au Centre Saint-Amant.

Avec les Sœurs grises du Manitoba, elle a d'abord soutenu, à partir de 1956, les enfants souffrant d'un handicap à l'hôpital Taché à Saint-Boniface.

La directrice de la Fondation St.Amant, Juliette Mucha, l’a vue pour la dernière fois voilà trois ans. Elle aidait beaucoup les jeunes ayant des déficiences de développement avec leurs besoins médicaux, en tant qu’infirmière, et aussi leurs besoins spirituels, avec des programmes de catéchèse, des messes pour le dimanche à St.Amant , se souvient-elle.

Pour Mme Mucha, Rita Desrosiers laisse en héritage à la communauté son désir d’avoir une amélioration continue pour ceux et celles ayant des troubles de développement. Elle savait qu'ils méritaient des droits comme n’importe qui d’autre, d'avoir une qualité de vie et des services nécessaires pour avoir une vie enrichissante et indépendante .

Elle accueillait chaque personne avec tellement d’amitié, de gentillesse... elle avait toujours un regard tellement chaleureux. Juliette Mucha, directrice de la Fondation St.Amant

Rita Desrosiers est l’une des sœurs fondatrices du Centre Saint-Amant, qui a accueilli en 1959 ses premiers jeunes souffrant d’un handicap, au 440, chemin River. C'est maintenant un établissement de soins complexes et d'hébergement pour les personnes autistes ou ayant des troubles de développement.

Rita Desrosiers a aidé à créer la première maison communautaire à St.Amant pour que les gens aient la chance d'avoir une vie indépendante dans une communauté, d’avoir des voisins. [...] Maintenant, on continue sa passion, on a 40 maisons communautaires à Winnipeg , dit Juliette Mucha.

La grande résidence de soins complexes de St.Amant, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

C’était aussi la dernière Sœur grise à travailler au centre, ajoute la directrice de la fondation, qui se souvient d’un épisode particulièrement marquant dans les années où elle côtoyait sœur Rita Desrosiers.

[C’était] l’un de mes premiers moments à Saint-Amant, il y avait un individu qui a grandi au 440, chemin River [...] maintenant, il demeure dans une maison communautaire. Il était venu me rendre visite , dit-elle. Rita Desrosiers était aussi présente.

Quand ils se sont vus, le regard, c’était incroyable. La passion, l'amitié, ils ont couru l’un vers l’autre puis se sont embrassés. C’était tellement beau à voir que c’était pas seulement un travail pour elle, mais la passion de sa vie , poursuit Mme Mucha.

L'organisme rendra hommage à sœur Rita Desrosiers prochainement. Ses funérailles seront célébrées lundi à la chapelle du 151, rue Despins, à Saint-Boniface.