Le Canada et l'Éthiopie négocient un accord sur les investissements

M. Trudeau est de passage dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, pour y rencontrer le premier ministre Abiy Ahmed et la présidente Sahle-Work Zewde. Les deux premiers ministres ont discuté pendant plus de deux heures. M. Trudeau a visité un nouveau parc public et un zoo situés sur une propriété de son homologue. Il a également eu un déjeuner de travail avec Mme Zewde à la résidence officielle de la présidente, au palais du Jubilé.

M. Trudeau s'est rendu en Afrique afin d'obtenir le soutien des pays du continent à l'élection du Canada au Conseil de sécurité de l'ONU, en juin. Cependant, le premier ministre canadien a déclaré que ce voyage ne se limitait pas à la campagne onusienne. Il a dit à M. Abiy et à Mme Zewde que le Canada et l'Éthiopie pouvaient s'entraider. C'est la raison pour laquelle les deux pays sont sur le point d'amorcer des négociations en vue de conclure un accord sur les investissements.

Cette visite est une chance pour nous de faire passer notre partenariat et notre amitié à un niveau supérieur. Nous avons devant nous une occasion formidable. Justin Trudeau

L'Éthiopie en pleine croissance

Ce type d'accord visant la promotion et la protection réciproque des investissements a pour but de stimuler les échanges économiques entre deux États. Le Canada compte déjà deux dizaines de ce genre de partenariats dans le monde.

L'Éthiopie ne représente pas un important partenaire économique du Canada. En 2018, les échanges totalisaient une valeur de 170 millions de dollars, dont plus de 75 % en exportations canadiennes. Toutefois, l'Éthiopie connaît la croissance économique la plus rapide du continent africain et se retrouve dans le top 5 mondial à ce sujet. De plus, Justin Trudeau a également dévoilé une aide de 10 millions versée à la commission de l'Union africaine (UA) sur l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes. Il en a fait l'annonce lors d'un discours dans le cadre d'un déjeuner de l'UA, où la salle à majorité féminine a bien accueilli la nouvelle.

Justin Trudeau est devenu le premier chef du gouvernement canadien à participer à un événement de l'Union africaine.

Un peu tard

De l'avis de plusieurs universitaires qui étudient l'Afrique, les efforts du Canada pour renforcer ses liens avec le continent arrivent un peu tard. Un sentiment partagé par l'un des principaux rivaux du Canada dans sa quête de décrocher un siège au conseil de sécurité de l'ONU, soit la Norvège. La première ministre norvégienne Erna Solberg a reconnu qu'elle poursuivait le même objectif de soutenir l'Afrique, mais que son État s'est montré beaucoup plus fidèle en tant que partenaire économique au fil des ans.

Je crois que l'une des différences, bien sûr, c'est que l'on est demeuré constant en suivant la même voie depuis très longtemps, alors ils nous connaissent bien. Erna Solberg, première ministre norvégienne

Elle a ajouté que si l'économie canadienne est plus riche, la Norvège dépense proportionnellement plus d'argent pour venir en aide aux pays étrangers.