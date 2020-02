Une première nuit en quarantaine pour les Canadiens de retour au pays

Je suis très soulagée et contente d’être rentrée. Il y a beaucoup de fatigue, mais je suis très soulagée , a confié la résidente de Saguenay, Myriam Larouche, dans une entrevue à RDI.

Plus de 200 Canadiens qui étaient coincés dans la région de Wuhan sont revenus au pays à bord de deux avions nolisés par les gouvernements canadien et américain.

Samedi, l'Agence santé publique Canada a déclaré qu'ils ont été soumis à une évaluation complète et qu' aucun n'a présenté des symptômes du nouveau coronavirus .

C’était un long voyage, rapporte Myriam Larouche qui a fait un vol d’environ 14 heures depuis Wuhan, jusqu’à Vancouver, où l’avion a fait escale pour du carburant, avant de rejoindre la base de Trenton.

Le vol a très bien était. Les gens à bord, les médecins étaient très gentils, ils ont aidé, ils nous ont tout expliqué, rapporte-t-elle.

Après le stress du voyage, Myriam Larouche compte se reposer alors qu'elle et les autres Canadiens rapatriés doivent rester en isolation pendant 14 jours pour réduire le risque de propagation du virus.

Je vais beaucoup me relaxer, parce qu’avec le décalage horaire, ça fait un gros changement. [...] Je vais parler avec ma famille, mes amis et me reposer.

Myriam Larouche, Canadienne rapatriée de Chine