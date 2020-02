Les films gagnants aux Oscars sont loin d’être tous des chefs-d’œuvre, selon Mediafilm

L’équipe de Mediafilm octroie des cotes qui vont de 1 (chef-d’œuvre) à 7 (minable), une échelle établie en 1968, en tenant compte de la réception du film par l’ensemble de la critique. Généralement, ce sont des films cotés 2 (remarquable) ou 3 (très bon) qui se retrouvent en lice dans la catégorie des meilleurs films aux Oscars, selon Martin Bilodeau.

Chez Mediafilm, la cote 1 peut seulement être attribuée au moins 20 ans après la sortie d’un film, car, pour être qualifié de chef-d'œuvre, le long métrage doit avoir bien mûri et avoir marqué l’histoire et son genre.

Cette année, c’est une belle cuvée, affirme Martin Bilodeau, en entrevue avec Jean-Sébastien Bernatchez à l’émission L’heure du monde. Il faut dire qu’avec neuf longs métrages qui concourent pour l’Oscar du meilleur film, il y a une diversité.

En 2019, c’est Le livre de Green (Green Book), un film coté 4 (bon) par Mediafilm, qui a remporté la statuette la plus prestigieuse remise lors de la cérémonie des Oscars.

Un film qui remporte le prix du meilleur film et qui a la cote 4 [...], c’est un petit peu décevant, lance Martin Bilodeau. Nous, on est déçus évidemment que ce soit un film aussi peu ambitieux, au plan artistique et au plan esthétique, qui remporte le prix. Mediafilm ne fait toutefois pas le même travail que l’Académie des arts et sciences cinématographiques, selon lui.

L’organisme québécois examine les films dans une perspective historique plutôt que commerciale. Ce film-là, dans quel courant il s’inscrit? Quel genre représente-t-il? Quelle est sa place dans l’histoire de ce genre-là et dans l’histoire du cinéma en général?

Des films qui ont du succès aux Oscars sont parfois vite oubliés, alors que d’autres qui obtiennent de maigres récoltes demeurent des classiques des décennies plus tard. Martin Bilodeau cite l’exemple de Citizen Kane, du cinéaste Orson Welles, un film qui n’a obtenu qu’un Oscar – celui du meilleur scénario – malgré onze nominations en 1941, et qu’on place généralement très haut dans la liste des meilleures œuvres de l’histoire du cinéma aujourd’hui.

Les quelques milliers de membres votants de l’Académie n’ont pas le luxe d'avoir le même recul lorsqu'ils font leurs choix. Et ce sont d’abord les studios qui décident lesquels de leurs films seront soumis à la compétition des Oscars.

Les œuvres en lice pour l’Oscar du meilleur film, cotées par Mediafilm Ford contre Ferrari – 3 (très bon)

L'Irlandais – 2 (remarquable)

Jojo – 4 (bon)

Joker – 3 (très bon)

Les quatre filles du docteur March – 3 (très bon)

L'histoire d’un mariage – 2 (remarquable)

1917 – 3 (très bon)

Il était une fois à... Hollywood – 3 (très bon)

Parasite – 3 (très bon)