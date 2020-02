Des centaines de messages d’appui pour un sans-abri de Calgary

James, comme il se fait appeler, vit sur la rue depuis 20 ans. On le trouve normalement à un arrêt le long de la 32e Avenue nord-est, où il multiplie les pitreries pour le bonheur des automobilistes. Certains le décrivent comme le psychologue du bord de la route et il lui arrive aussi d’accompagner des gens qui craignent de marcher seuls vers leur domicile.

Quand l’homme de 67 ans a soudainement disparu, le mois dernier, plusieurs personnes du voisinage se sont inquiétées à son sujet. L’agent immobilier Pete de Jong, qui considère James comme un ami, raconte que ce dernier l’a appelé pour lui dire qu’il se remettait d’une pneumonie à l’hôpital.

Pete de Jong a donc donné des nouvelles de James sur la page Facebook du quartier, ce qui a généré une centaine de réponses, commentaires et partages.

Je l’ai rencontré plusieurs fois et il m’a accompagnée quand j’étais enceinte pour s’assurer que j’étais en sécurité, raconte ainsi Taylor Chappell sur Facebook. J’ai entendu plusieurs de ses plaisanteries au fil du temps!

Alors que James a confié au Calgary Eyeopener être bouleversé par le soutien de la communauté, Peter de Jong indique que son ami est pour le moment toujours à l’hôpital, où il se repose.

Idéalement, ce qu’on aimerait, c’est que James puisse trouver un hébergement. Vivre dans la rue ne sera plus possible pour lui dorénavant et il n’est plus aussi mobile qu’il l’était avant , dit-il.