Panne Internet et cellulaire : difficile de contacter les services d’urgence locaux

Quand la femme de 62 ans a ouvert la porte de sa maison, elle a bel et bien entendu l’alarme. Inquiète qu’il s’agissait peut-être d’une urgence, elle a composé le 9-1-1 sur son cellulaire.

À sa grande surprise, la personne à l’autre bout du fil n’avait jamais entendu parler de Kelowna. Pire, dit-elle, elle était incapable de la mettre en contact avec les services de police et d’incendie locaux.

« Je n'arrêtais pas de me dire que si c’était une vraie urgence, il serait impossible d’obtenir de l’aide », mentionne-t-elle.

Barb Teichreb vit à Kelowna en Colombie-Britannique. Photo : Fournie par Barb Teichreb

L’accès à Internet et aux réseaux cellulaires des clients du groupe de télécommunication Rogers a cessé de fonctionner le 1er février en raison d’un câble endommagé. Des clients de Fido et de Bell ont aussi été touchés un peu partout dans l’Ouest canadien.

Barb Teichreb est une cliente de Bell. La compagnie avoue que la résidente de Kelowna n’est probablement pas la seule dans cette ville, ainsi qu’à Kamloops et Prince George a avoir eu ce genre d’expérience de 13H à 18H samedi dernier.

L’entreprise a éventuellement redirigé les appels à un centre de service national au Québec.

Pour Barb Teichreb ce n’était pas suffisant. « Ne pas réussir à joindre la police ou le service des incendies est inacceptable! En fait, ce n’est tout simplement pas acceptable que les numéros d’urgence ne fonctionnent pas », s’exclame-t-elle.

La femme affirme avoir raccroché après que l’agent ait tenté, sans succès, de l’aider pendant huit minutes. Elle a ensuite tenté d’appeler les lignes régulières de la Gendarmerie royale du Canada et du service d’incendie de sa localité, sans succès.

« Je me sentais complètement inutile », souligne-t-elle.

Selon Bell l’agent qui a tenté d’aider Barb Teichreb n’a pas été en mesure de connecter son appel aux services locaux parce que la panne a compromis les appels entre différents groupes de télécommunications.

La compagnie affirme avoir tout fait pour redirigé le plus rapidement possible les appels vers son centre de service national au Québec, mais que cela n’a pas été possible avant 18H.

Bell n’est pas certaine de ce qui est arrivé aux appels entre 13H et 18H et combien de personnes ont été touchées par le problème, mais qu’elle « travaille en collaboration avec les autres fournisseurs touchés par la panne pour revoir tous les aspects de ce qui s’est produit ».

Selon Bell, les services sont revenus à la normale dimanche à 22H.

Avec les informations de Maryse Zeidler