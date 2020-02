L'improvisation de retour au Témiscamingue

J'ai essayé de tirer les ficelles , commence Hélène Jager qui a mis sur pied le club Les Coureurs des bois du Témiscamingue.

Différentes rencontres sont prévues afin de donner des ateliers pour adultes et enfants à Ville-Marie et dans la ville de Témiscamingue. Mme Jager a déjà des projets beaucoup plus grands pour son petit cercle d'improvisateurs qui auront l'occasion de vite révéler leur talent.

Le 19 février, une première soirée devant public se tiendra au Cimonak de Ville-Marie. La formule d'un événement par mois est retenue et en avril, un festival se tiendra à Témiscamingue.

En fait, l'événement pour lequel je tente de raviver la flamme, c'est un festival d'impro qui aura les 24-25 et 26 avril à Témiscamingue pour lequel je fais venir mon équipe de France , révèle Hélène Jager.

Les billets d'avion de ces joueurs français sont déjà réservés et toujours selon Mme Jager, ils sont ravis de venir jouer au Québec .

D'autres clubs ont déjà confirmé leur présence dont l'Acronyme d'Ottawa, la SLI de La Sarre et quelques improvisateurs de Rouyn-Noranda et Les coureurs des bois du Témiscamingue.