Une sans-abri célèbre son nouveau domicile, mais n’oublie pas les autres itinérants

La femme de Moncton a emménagé dans un appartement à une chambre il y a plus d'une semaine et indique qu'après avoir été sans-abri et avoir vécu dans un refuge de Moncton pendant six mois, elle se sent enfin soulagée.

Le premier matin où je me suis réveillée, je dansais dans ma cuisine , dit-elle en riant. Même si je n'ai pas grand-chose, c'est toujours un foyer.

CBC Nouvelles a parlé pour la première fois avec Mme Brooker en novembre 2019, alors qu'elle vivait au refuge d'urgence de la Maison Nazareth. Sa colocataire et elle avaient perdu leur appartement du centre-ville lorsque le propriétaire a rénové et augmenté le loyer à un montant qu'ils n'avaient pas les moyens de payer.

En l'absence d'appartements abordables ou subventionnés à Moncton, Karen Brooker a passé plus de six mois à dormir dans un dortoir du refuge avec d'autres femmes, dont certaines consommaient des drogues et de l'alcool.

Elle a fini par craindre pour sa sécurité et s'est tournée vers le couchsurfing plutôt que de rester au refuge une nuit de plus.

Mme Brooker a été ravie lorsque le YWCA de Moncton lui a offert un appartement temporaire subventionné. Elle reçoit un chèque d'invalidité de 763 $ par mois et paie un loyer égal à 30 % de son revenu, soit 225 $ par mois.

Vivre dans un appartement sûr et abordable est 100 % mieux que le refuge, rapporte-t-elle. Le simple fait d'avoir ma propre vie privée est incroyable. Le niveau de stress a définitivement baissé.

Merci pour votre aide

Karen Brooker a raconté qu'après que son histoire a été rapportée par CBC, un étranger a contacté le YWCA de Moncton et a payé son premier mois de loyer et le dépôt de sécurité exigé pour lui permettre d'emménager immédiatement.

Qui que vous soyez, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Karen Brooker

J'ai pensé que c'était un miracle... Vous savez, penser que quelqu'un m'a vraiment aidée est incroyable, parce que j'ai traversé tant d'épreuves au cours de la dernière année , a-t-elle partagé.

Le bonheur de manger ce que l’on veut

Karen Brooker a raconté que l'argent supplémentaire l'a aidée à s'installer dans son nouveau logement et à acheter des produits de nettoyage et d'autres nécessités comme des sacs poubelles.

C'est le premier mois que je viens de passer ici, j'ai dépensé pas mal d'argent pour l'épicerie et je n'ai toujours pas tout ce dont j'ai besoin parce que c'est cher , dit-elle. Mais j'ai plus que ce que la plupart des gens ont et j'en suis reconnaissante.

Elle a dépensé environ 150 dollars à l'épicerie et se sent libre de pouvoir manger ce qu'elle veut, quand elle veut.

Je vous dirais que c'est très agréable de pouvoir cuisiner ses propres repas. C'est juste agréable de pouvoir cuisiner ce que l'on veut manger, je trouve cela assez incroyable en soi.

Maintenant, Karen Brooker, qui est sur la liste d'attente pour un logement au Nouveau-Brunswick, espère qu'elle recevra bientôt un appel lui annonçant qu'un appartement permanent est disponible.

Son appartement actuel est meublé et les animaux domestiques ne sont pas autorisés. Mais un logement abordable lui permettrait d'avoir son chat, Sassy Girl, et de sortir ses affaires de l'entrepôt.

Je prie juste pour que, quel que soit l'endroit où je me trouve, je puisse emmener ma "fille" avec moi parce qu'elle compte beaucoup pour moi , dit-elle à propos de son animal de compagnie, qui est hébergé par des amis.

En tant que personne souffrant de stress post-traumatique, Mme Brooker a raconté qu'elle se sentait beaucoup mieux quand elle avait Sassy Girl avec elle.

Le système est plus brisé que je ne le pensais

En se remémorant son séjour au refuge, Karen Brooker a tiré de nombreuses leçons.

J'ai appris que même si je me bats comme je le fais, il y a beaucoup d'autres combats à mener. Et je pense que la façon dont le système est géré, il est brisé, parce qu'il y a des gens dans les refuges qui ont besoin d'aide et qui ne la reçoivent pas.

Pour le député de Fredericton et chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, le logement est la question numéro un soulevée par ses électeurs, et ce, depuis son élection.

C'est ce qui domine , dit-il, et c'est le cas année après année depuis 2014.

Selon M. Coon, même s’il est formidable d’entendre des histoires comme celle de Karen Brooker, il y a encore beaucoup d'autres personnes avec des histoires similaires qui ne reçoivent pas la même attention.