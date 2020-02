La famille de Guy Bastien affirme avoir été rencontrée par le Bureau de la sécurité privée (BSP) en janvier. Cette nouvelle enquête s’ajouterait à celles lancées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec et par le coroner.

Cette information n’a cependant pas été confirmée par le BSPBureau de la sécurité privée qui est demeuré vague dans une réponse écrite envoyée à Radio-Canada.

Le fils de Guy Bastien, Marc Bastien, affirme avoir été contacté au cours des dernières semaines. Il aurait rencontré les enquêteurs pour donner sa version des faits. M. Bastien aurait également mis les enquêteurs du BSPBureau de la sécurité privée en contact avec le coroner qui fait toujours enquête.

Depuis les événements, la famille milite pour que les pratiques des gardiens de sécurité changent.

[Pour] nous, ce qui presse, c’est que les façons de faire de ces personnes-là changent et qu’idéalement il n’y ait plus de gardiens. La partie criminelle, c’est une chose. Ce qui va faire que les méthodes vont changer, c’est beaucoup plus la partie coroner et la partie, justement, du BSPBureau de la sécurité privée , croit Marc Bastien.

Rappelons que ce dernier avait été accusé de voies de fait contre l’agent de sécurité. Il a plaidé non coupable au début du mois de janvier. Il devrait comparaître à nouveau le 21 février.

Qu’est-ce que le Bureau de la sécurité privée ?

Le Bureau de la sécurité privée est un organisme d’autorégulation de l’industrie de la sécurité privée. Ces enquêteurs sont chargés entre autres de vérifier l’application de la Loi sur la sécurité privée.

Cette loi encadre l’exercice des activités de sécurité privée dans les secteurs du gardiennage, de l’investigation, de la serrurerie, des activités liées aux systèmes électroniques de sécurité, du convoyage de biens de valeur et du service-conseil en sécurité. Source : Ministère de la Sécurité publique

L’objectif du BSPBureau de la sécurité privée est de «centraliser la délivrance des permis, d’encadrer l’ensemble des activités de l’industrie et de rehausser le professionnalisme des divers acteurs de l’industrie de la sécurité privée».

L’organisme traite également les plaintes.

Les différentes enquêtes et inspections du Bureau de la sécurité privée en 2018-2019. Photo : Radio-Canada

Au terme des enquêtes, le BSPBureau de la sécurité privée peut suspendre ou révoquer des permis ou donner des amendes jusqu’à 5000 $.

Avec les informations de Pascale Langlois