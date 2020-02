Fini la déprime au CHSLD de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix!

Longtemps considéré comme un établissement déprimant, le CHSLD de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a entrepris un virage important il y a quelques années. Aujourd'hui, les lieux sont beaucoup plus accueillants et les activités se succèdent pour offrir aux résidents le milieu de vie auquel ils sont en droit de s'attendre.

Entre les murs du centre, les divertissements sont les médicaments qu'on prescrit aux usagers pour combattre l'ennui. Chorales, soupers thématiques, bingo, ils ont de quoi se tenir occupés. Le client entre ici et décède ici, explique la gestionnaire par intérim, Lisa Fortin. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il vive des beaux moments entre l'arrivée et le départ , ajoute-t-elle.

À la demande du ministère de la Santé, la direction du CHSLD a entrepris un virage à 180 degrés il y a sept ans pour créer un environnement plus stimulant. Pour ce faire, elle s'est inspirée des souhaits et des besoins des résidents. Des activités ont été mises sur pied, des rénovations ont été faites. Tous les sens des résidents sont maintenant stimulés.

Le CHSLD de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Un milieu de vie pour tous

Pour les employés, les bénévoles et les visiteurs, l'endroit devient aussi beaucoup plus agréable. Marie-Joseph Maltais réside ici depuis 20 ans. Aujourd'hui, elle se sent chez elle. Le service est plus près de nous. On est plus choyés encore , raconte-t-elle.

Les étages sont devenus des quartiers colorés, les ailes, des noms de rues. Tout pour donner l'impression de vivre chez soi. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour l'intervenante en soins spirituels, Patricia Néron, il y a une différence entre vivre et exister. Vivre, c'est se lever le matin, manger, se coucher. Exister, c'est de toucher à l'expérience humaine profonde qui est en nous , explique-t-elle. C'est exactement la mission que le CHSLD s'est donnée : permettre aux gens d'exister.

La direction a d'autres projets pour offrir une fin de vie plus douce aux 115 usagers. Et dans ce village qu'elle a créé, ce sont les aspirations des gens qui guideront les choix futurs.