Abolition des élus scolaires : «Un coup de masse dans le front», dit Daniel Camden

La loi réformant la gouvernance scolaire a été adoptée sous bâillon à 3 h 14 cette nuit. Un nouvel amendement apporté vendredi soir fait en sorte que les élus scolaires ont cessé d'être en fonction dès l'adoption de la loi, et non le 29 février, comme c'était originalement prévu.

Celui qui était président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda jusqu'à cette nuit, Daniel Camden, considère cette loi comme étant une double atteinte à la démocratie.

C'est une très grande déception, surtout que maintenant, nous n'avons plus aucun droit de parole depuis hier soir, on ne fait même plus partie de nos associations respectives. Tous ces pouvoirs-là ont été délayés aux directions générales des commissions scolaires, dont siéger à la Fédération des commissions scolaires. C'est un coup de masse dans le front qu'on a reçu hier soir, surtout après les longues années d'implication de certains commissaires. De se voir mettre à la porte sans plus de cérémonie, je trouve ça très dommage , confie-t-il.

De nouveaux conseils d'administration, composés de parents et de membres de la communauté, seront formés au cours des prochains mois.

Il y a énormément d'ajustements que les commissions scolaires devront faire, c'est-à-dire de se réapproprier le pouvoir. Ne serait-ce que par toutes leurs politiques, leurs règlements, leurs délégations de pouvoirs. Ne serait-ce que pour revoir leurs façons de faire, leurs façons de travailler, leurs façons de prendre des décisions. Tout ça d'une façon intérimaire, jusqu'au mois de juin, où le nouveau conseil d'administration sera formé , explique Daniel Camden.

La première étape va être de diviser la commission scolaire par districts, selon le nombre d'élèves, pour ensuite afficher les postes pour les parents et les membres de la communauté qui vont s'y installer , ajoute-t-il.

Les anciens commissaires pourront agir à titre de conseillers, le temps d'assurer la transition.