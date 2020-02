De graves accusations de nature sexuelle contre un jeune homme de 22 ans

Il fait face à sept chefs d’accusation, entre autres d’incitation à des contacts sexuels, d’attouchements sexuels et d’agressions sexuelles, sur des enfants âgés entre 3 et 6 ans. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre octobre 2015 et décembre 2019.

Le jeune homme de 22 ans, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, s’est rendu lui-même au poste de police de Shawinigan le 3 février dernier.

Son identité n’est pas dévoilée, pour protéger celles des jeunes enfants. Ces derniers sont le beau-fils de l’accusé, sa nièce et le garçon de son ami.

La Couronne parle de crimes extrêmement graves, de victimes vulnérables et de gestes répétés.

L’accusé est toujours présumé innocent et le sera tout au long du processus judiciaire. La Couronne ajoute que la preuve est accablante, puisqu’il aurait fait des aveux écrits dans deux déclarations au poste de police.

Parmi les motifs de sa décision de garder l'accusé derrière les barreaux, le juge Guy Lambert a indiqué que même s’il est présumé innocent, les juges doivent protéger les jeunes enfants contre la pédophilie. Le juge estime que les probabilités de récidive sont importantes.

Il soutient que le libérer minerait la confiance du public envers l’administration de la justice.

Lors de l’audience, l’accusé a gardé la tête basse et n’a regardé personne dans la salle.

Le juge s’est assuré qu’il soit sous protection, en prison.

Avec les informations de Sarah-Désilets-Rousseau