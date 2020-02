Des chevaux en fuite perturbent la circulation sur la route 111

Les automobilistes qui circulaient sur la route 111 entre le quartier Vassan et Val-d'Or ont été pris au piège samedi matin par une horde de chevaux qui s'étaient évadés de leur enclos.

Un peu après 10 h 30, une douzaine de chevaux se sont retrouvés directement sur la voie et fonçaient au galop entre les véhicules immobilisés.

Ce déferlement équestre aussi inattendu que cocasse a été capté sur vidéo par un passager qui se trouvait dans le corridor de course de ces bêtes.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été avisés et sont rapidement intervenus pour reconduire ces fuyards du week-end, qui ont pu regagner leur enclos et dégager la voie.

La circulation a pu reprendre quelques minutes plus tard sans plus d'incident et sans qu'aucun animal ne soit blessé.

Pour visionner la vidéo, cliquez ici  (Nouvelle fenêtre) .