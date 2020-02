Les chiens bien accueillis dans les parcs de la Sépaq

Les propriétaires des chiens ont été très respectueux, le taux de tenu en laisse s’élève à 93 % et la satisfaction des gens demeure très haute, 92 % des gens qui ont visité les parcs nous ont dit ne pas avoir été négativement affectés par la présence de chiens , relate le porte-parole de la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec , Simon Boivin.

Les mêmes taux avaient été observés lors du projet pilote dans les cinq parcs qui y participaient, souligne M. Boivin.

On pense que ça tend à montrer le sérieux qu’on avait mis dans le projet pilote qui nous a amenés à permettre cet élargissement-là , se réjouit le porte-parole.

Des plaintes

Dans la vingtaine de parcs où ils sont permis, seulement ceux du Mont-Saint-Bruno et du Mont-Orford ont remarqué un impact davantage négatif quant aux visiteurs canins.

La SépaqSociété des établissements de plein air du Québec note également 155 plaintes ou commentaires négatifs concernant les chiens.

La plainte la plus répandue provenait des propriétaires de chiens qui souhaitaient avoir un accès plus large au territoire , relate Simon Boivin, rappelant la préoccupation de la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec à préserver les milieux naturels et la qualité de l’expérience des visiteurs.

Les autres motifs de plaintes étaient attribuables à la présence d’un chien dans un lieu interdit et à l’observation d’excrément ou d’un chien sans laisse.

Modifications prévues pour l’été

Avec la saison estivale à venir, nous allons continuer à permettre l’accès aux chiens pratiquement sur les mêmes bases , indique Simon Boivin.

Seul l’accès aux visiteurs canins dans le sentier de l’Étang Fer-de-Lance au parc national du Mont-Orford sera retiré. Les employés avaient constaté que les chiens provoquaient la fuite de certaines espèces d’oiseaux aquatiques, même lorsque les règles étaient respectées.

Les chiens sont maintenant autorisés dans certains sentiers du parc national du Bic. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Certaines modifications seront aussi apportées dans les deux parcs où le taux de conformité étaient plus bas, ceux du Mont-Mégantic et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les parcs du Mont-Saint-Bruno et du Mont-Orford, où l’impact a été davantage négatif qu'ailleurs.

Cette année, la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec cherchera à bonifier la signalisation et la communication, tout en ajustant les plans de patrouille dans ces quatre parcs plus problématiques.

En tout, près de 20 000 chiens ont été recensés depuis qu’ils sont généralement admis en mai 2019. L’impact sur l'achalandage demeure ainsi minime, représentant 0,4 % des visites.

Les chiens ne sont admis qu’à certains endroits dans tous les parcs nationaux du Québec, sauf dans ceux d’Anticosti et de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé où leur présence est interdite.

Avec les informations de Nahila Bendali et David Rémillard