Les nouvelles fonctions du conseiller Daniel Cournoyer ne font pas l’unanimité

Les nouvelles fonctions du conseiller municipal de Trois-Rivières Daniel Cournoyer ne font pas l’unanimité. En plus d’être un élu municipal, il représente parfois le député et ministre fédéral des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, comme attaché politique.

Ce double mandat soulève des questions chez plusieurs conseillers municipaux et même un certain malaise.

C’est le cas notamment du conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin. Ce dernier comprend qu’il est légal d’exercer les deux fonctions, mais se questionne sur la confusion que cela peut créer chez les citoyens. Il ne ferme pas la porte à demander un avis éthique sur la question.

De son côté, le directeur de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, Michel Nadeau, estime que les deux fonctions de Daniel Cournoyer sont difficilement conciliables.

À qui est-ce que je m’adresse ? À l’élu municipal, celui qui défend mes intérêts ou à celui qui est le porte-parole du ministre fédéral et qui vient me présenter les politiques du gouvernement de M. Trudeau ? , se questionne M. Nadeau.

Selon lui, il est difficile pour les citoyens de déceler les intérêts promus par Daniel Cournoyer. Est-ce que ce sont les intérêts des Trifluviens ou les intérêts du ministre et du gouvernement canadien ?

Pour sa part, le conseiller du district de Sainte-Marthe maintient sa position, affirmant qu’il saura bien servir les citoyens, et épauler le ministre Champagne, et faire la part des choses. Il soutient que son emploi auprès du ministre sera plus administratif que politique.

[Il] n’est absolument pas question de s’afficher libéral ou quoi que ce soit. Il n’y a pas de partisanerie et si vous me voyez, j’ai fait quelques apparitions, c’est toujours la feuille d’érable du Canada que je vais porter. Il n’est pas question de mettre une effigie du Parti libéral , explique M. Cournoyer.

Au bureau de M. Champagne, on indique que le Commissaire à l’éthique du gouvernement fédéral a été contacté et on réitère que l’embauche de Daniel Cournoyer respecte toutes les règles applicables.

Avec les informations de Claudie Simard