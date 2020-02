À Washington, Legault plaide pour une révision du Buy American Act

C’est important « de rester partenaires et d'avoir un libre-échange réel », a plaidé samedi matin le premier ministre du Québec François Legault en mission à Washington avec ses homologues canadiens.

Cette mission est liée à la prochaine ratification de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. M. Legault a insisté sur la nécessité de revoir le Buy American Act, cette loi qui favorise les entreprises américaines dans les contrats du gouvernement.

En conférence de presse, M. Legault a estimé qu’exiger 70 % de contenu local américain, notamment dans le domaine du transport comme la fabrication de trains ou d’autobus, n’est bon ni pour les entreprises canadiennes ni pour les entreprises américaines .

Plusieurs rencontres sont au programme entre les premiers ministres de provinces et les gouverneurs de plusieurs États américains.

François Legault entend en profiter pour tenter de faire avancer son projet d'exportation d’hydro-électricité. Au-delà des contrats avec le Vermont, le Massachusetts et New York, il veut exporter plus d’électricité vers ce dernier État.

Parler d’une seule voix

Nous voulons continuer à faire grandir les échanges de 300 milliards de dollars que nous avons déjà avec les États-Unis , a lancé de son côté le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford. Reprenant l’expression de la vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland, M. Ford a voulu faire passer l’image de provinces portant un message commun.

Nous sommes l’équipe Canada, quelle que soit notre couleur politique. […] Il faut absolument ratifier cette entente commerciale, qui est importante pour les populations de nos deux pays. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

Le nouvel accord de libre-échange nord-américain a été conclu entre Le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 septembre après d'âpres négociations. Le premier ministre ontarien en a également profité pour évoquer une rencontre à Toronto, qui accueillerait plusieurs gouverneurs américains et gens d’affaires du 21 au 23 avril prochain.

À la défense de l’industrie pétrolière

Le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney a indiqué que ses échanges avec les Américains ont porté notamment sur les infrastructures liées à l’industrie pétrolière. Il a rappelé que les États-Unis ont la chance de pouvoir compter sur la troisième réserve d’énergie qui vient de leur allié au Nord . Il a exhorté ses homologues américains à faire front commun contre des campagnes qui visent les projets d’oléoducs. Des projets, a-t-il dit, qui pourraient créer des emplois aux États-Unis et au Canada.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a pour sa part, fait état de ses inquiétudes quant aux passages à la frontière américaine, qui est devenue une barrière, un obstacle. Elle est beaucoup moins perméable, a-t-il confié.