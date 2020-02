L’Océanic fracasse les Cataractes

Walter Flower a ouvert la marque en début de première période en donnant l’avance à l’Océanic. Les Cataractes ont répliqué à peine une minute plus tard avec un but de Jérémy Martin. Un but en avantage numérique de Xavier Bourgault a donné l’avance à Shawinigan.

Raz-de-marée

Rimouski n’a cependant pas dit son dernier mot et a répondu avec une vague de six buts.

Nathan Ouellet et Alexis Lafrenière ont marqué dans le premier tiers pour terminer la période 5-2 pour Rimouski.

Zachary Bolduc et Dmitry Zavgorodniy ont respectivement compté deux buts en deuxième période.

En début de troisième, Andrew Coxhead a enfoncé le dernier clou au cercueil de Shawinigan.

Rimouski signe ainsi sa 31e victoire de la saison et demeure au troisième rang de l’association de l’Est.

Après avoir laissé passer 5 buts sur 11 lancés en moins de 22 minutes de jeu, le gardien de Shawinigan, Antoine Coulombe, a cédé sa place à Charles-Antoine Lavallée.

L’Océanic sera à Gatineau samedi soir pour affronter les Olympiques.