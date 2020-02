L’Atlantique se relève lentement d’une autre tempête

L’heure est au déneigement alors que les provinces atlantiques se relèvent d’une bonne tempête, qui aura laissé les voitures de plusieurs résidents sous une épaisse couche de glace et de neige samedi matin.

Le soleil n’était pas levé que l’on entendait déjà les camions de déneigement s’affairer à l’extérieur des rues de Moncton, où près de 13 cm de neige se sont mêlés à de la pluie verglaçante depuis jeudi soir.

L’ensemble du Nouveau-Brunswick n’a pas échappé au mélange de précipitations de Dame nature. Dans le nord de la province, Edmundston a reçu une bordée de près de 25 cm, créant quelques accidents de la route mineurs jeudi et vendredi.

Campbellton et Fredericton ont aussi vu s’accumuler près de 20 cm de neige mélangés à de la pluie, ralentissant les activités de plusieurs dans la journée de vendredi.

De la pluie verglaçante et des pannes de courant

La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont pour leur part évité la neige, mais ont tout de même reçu des quantités importantes de pluie.

À Halifax, en Nouvelle-Écosse, ce sont plus de 18 mm de pluie verglaçante qui sont tombés dans la ville alors qu’à Greenwood, les quantités avoisinaient les 10 mm.

Vers 15 h samedi, plus de 22 000 foyers étaient privés d'électricité un peu partout les longs des côtes de la Nouvelle-Écosse. L'entreprise d'énergie Nova Scotia Power indique que des équipes sont sur le terrain depuis vendredi soir et tentent de régler les problèmes qu'elle dit causés par les forts vents et le verglas.

Pour Charlottetown et Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, ce sont 9 mm de pluie qui sont tombés lors des dernières 24 heures.

Terre-Neuve, toujours pas épargnée

Samedi, le sud-est de l'île de Terre-Neuve fait l'objet d'un avertissement de vent. Des vents risquant de causer des dommages pourraient atteindre 100 km/h avec des rafales de 120 km/h par endroits, selon Environnement Canada. Ces vents doivent faiblir en fin d'après-midi, selon le service météorologique national.

Les résidents de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, ont par ailleurs reçu 14,7 cm de neige mélangés à 8 mm de pluie depuis vendredi matin.

À peine relevés d’une importante tempête, certains Terre-Neuviens diront peut-être qu’ils auraient pu s’en passer.