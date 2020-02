Manitoba : Pénurie d'essence dans les stations Co-op à cause d’un lock-out en Saskatchewan

Vendredi, des employés membres du syndicat Unifor ont bloqué l'accès à des camions de la compagnie à deux dépôts de carburants dans le quartier de East Saint Paul de Winnipeg.

À Saint-Boniface, comme dans beaucoup de quartiers de Winnipeg, les stations d'essence Co-op sont désertes. Plus aucune goutte d'essence n’est à vendre, à la déception des automobilistes qui, comme Lucien Loiselle, repartent bredouilles.

À Sainte-Anne, non plus, on n'en a pas trouvé, ce sera pour un autre jour , dit-il.

À Lorette, au sud de la capitale manitobaine, Co-op possède l'une des deux seules stations d'essence. Comme pour les membres de l'Alberta ou de la Saskatchewan, ceux du Manitoba sont limités à 300 litres de diesel et 100 litres d'essence pour prévenir une pénurie.

Je pense que Esso pourrait être à court d’essence aussi à terme, ce qui serait dramatique pour la communauté , s’inquiète Justina Hildebrand, l’une des clientes.

Cette situation pourrait aussi durement toucher les fermiers du Manitoba si elle venait à perdurer.

Bill Campbell, le président de l'Association agricole Keystone, qui représente les fermiers du Manitoba, craint le jour où ses membres ne pourront plus faire leurs travaux quotidiens faute de carburant.

Il espère que les deux parties se remettront rapidement à négocier, pour tenter de mettre un terme à ce conflit et à ses conséquences.

Un conflit qui dure

La filiale winnipégoise Red River Co-op a qualifié le blocage des dépots de carburant à Winnipeg d'actions illégales et de « prise d’otage ».

Selon Paul MacKie, directeur du syndicat Unifor pour le Manitoba et la Saskatchewan, il est « parfaitement légal de manifester » comme ils le font.

En Saskatchewan, la raffinerie Co-op de Regina a mis environ 800 travailleurs en lock-out le 5 décembre 2019, après que le syndicat Unifor eut déposé un avis de grève.

Les deux parties sont divisées sur la question du régime de retraite. Les dirigeants de la raffinerie veulent que les employés acceptent un régime à cotisations déterminées plutôt qu’un régime de retraite à prestations déterminées.

Depuis plus de 60 jours, les tensions entre Unifor et la raffinerie Co-op de Regina. Les répercussions du conflit se font sentir également en Alberta.

Avec les informations de Mohamed Amin-Kehel