Conflit Coastal Gaslink : 4 nouvelles arrestations vendredi

Les policiers veulent ainsi faire respecter une injonction qui interdit aux opposants au gazoduc Coastal Gaslink d'entraver l'accès au chantier.

Des vidéos montrent la GRCGendarmerie royale du Canada intervenant pour démanteler le barrage routier érigé par les opposants au gazoduc Coastal GasLink.

Manifestation sur la rue Hasting à Vancouver en appui aux Wet'Suwet'en opposés au pipeline Coastal GasLink dans le nord de la C.-B. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Jeudi, les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada ont arrêté 6 personnes dans un campement situé au kilomètre 39 du chemin forestier. Ils ont été relâchés le même jour sans être inculpés.

Les manifestants appuient de chefs héréditaires des Wet'suwet'en qui n'ont pas consenti au passage du pipeline sur leur territoire ancestral.

À la recherche d'une résolution pacifique

L'action de la GRCGendarmerie royale du Canada intervient au surlendemain de l’échec des pourparlers entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et les chefs héréditaires de Wet'suwet'en.

La province affirme qu'elle reste engagée à dialoguer. Nos discussions sur la réconciliation continuent et sont liées aux droits, au titre, à l'autonomie et à l'autodétermination, et faisons d'importants progrès , indique le ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation, Scott Fraser dans un communiqué.

