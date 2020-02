Que ce soit par l’entremise de fichiers torrents, en diffusion continue sur des sites obscurs ou en cliquant sur des liens apparemment crédibles, on connaît depuis longtemps les risques que courent les cinéphiles qui veulent regarder du contenu gratuitement sur le web.

La cuvée 2020 des films nominés aux Oscars semble d’ailleurs être une mine d’or pour les pirates informatiques.

Comme le rapporte le site Cnet, des spécialistes de la firme de cybersécurité Kapersky  (Nouvelle fenêtre) ont trouvé plusieurs sites qui promettent le téléchargement gratuit des films les plus acclamés de l’année, mais tous cachaient des manoeuvres de piratage informatique. Un total de 20 sites d’hameçonnage et 925 fichiers malveillants ont été découverts. De faux comptes Twitter sont également utilisés avec la même intention.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un exemple de site d'hameçonnage Photo : Kapersky

Plusieurs subterfuges peuvent être utilisés pour tromper l’internaute : on peut par exemple lui demander d’installer un logiciel de publicité (adware) avant de procéder au téléchargement, ou même l’inviter à remplir un simple sondage. Dans tous les cas, l’internaute n’arrivera jamais à voir le film et son ordinateur risque d’être infecté.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un exemple de faux compte Twitter offrant des films en téléchargement gratuit Photo : Kapersky

Joker, le meilleur appât

Le film Joker est le plus souvent utilisé pour appâter les victimes. En effet, l’équipe de recherche de Kapersky a découvert pas moins de 304 fichiers malveillants portant le nom du film. Suivent, dans l’ordre, le drame de guerre 1917 (215 fichiers), le dernier Scorsese, The Irishman (179 fichiers) et le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood… (150 fichiers). Aucun fichier malveillant n’a pour l'instant été trouvé pour le film coréen Parasite.

Voici ce que recommande Kapersky pour éviter d’être pris au piège :