L’arrivée enthousiaste de Nick Arbuckle, nouveau quart du Rouge et Noir

Nick Arbuckle n’a pas mis beaucoup de temps avant d’annoncer ses couleurs vendredi à la Place TD. Surtout le rose, que le nouveau quart-arrière du Rouge et Noir arborait fièrement en portant un macaron « Daddy to be », annonçant sa paternité à venir.

C’est devenu une partie intégrale de ma garde-robe quotidienne , a lancé le joueur de 26 ans, qui attend une petite fille en mai, juste avant le début du camp d’entraînement, son premier en tant que quart numéro un d’une équipe professionnelle.

Il n’a pas été aux commandes de sa propre attaque depuis son passage avec les Panthers de Georgia State en 2014 et 2015.

Je ne ressens pas de pression. J’ai confiance en ce que je peux apporter sur le terrain et ce que je peux apporter à l’équipe , a expliqué Arbuckle, dans une conférence de presse où il s’est montré plus qu’enthousiaste de rejoindre l’organisation du Rouge et Noir et de s'établir à Ottawa.

Cette attitude ne peut être qu’une bonne nouvelle pour les dirigeants du club de la Ligue canadienne de football (LCF), qui ont misé gros pour l’attirer dans la capitale.

Marcel Desjardins n’a pas hésité à échanger le premier choix du prochain repêchage et un autre du troisième tour pour obtenir les droits de négociation de l’athlète qui a fait ses preuves pendant deux saisons avec les Stampeders de Calgary, alors qu’il a remplacé Bo Levi Mitchell lorsque ce dernier était blessé.

Nick Arbuckle, alors qu'il était membre des Stampeders de Calgary. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Ce n’est pas un gars qui prend de mauvaises décisions, c’est un gars qui garde son offensive sur le terrain. Ce n’est peut-être pas spectaculaire, mais ce n’est pas toujours nécessaire , a commenté le chef d’orchestre du Rouge et Noir.

C’est plaisant d’être désiré. Ça fait longtemps que ça ne m’était pas arrivé au football. On m'a souvent dit non pendant mon parcours jusqu’ici. Nick Arbuckle, quart-arrière du Rouge et Noir d'Ottawa

Le joueur a fait ses devoirs avant de signer une entente de deux saisons à Ottawa. Il a parlé à des joueurs qui avaient joué à la Place TD et qui n’avaient que des commentaires positifs sur l’organisation et la ville. La venue de Paul LaPolice comme entraîneur-chef l’a aussi convaincu.

Desjardins, plus pragmatique, ajoute que c’est les dollars qui vont faire la plus grande différence, donc que le monde aime ça Ottawa ou non, c’est important, mais ce n’est pas le critère numéro un .

Que ce soit le chèque ou le rôle de numéro un, Arbuckle n’arrivait pas à effacer le sourire de son visage pendant sa rencontre d’une vingtaine de minutes avec les médias locaux.

J’espère que les fans vont voir à quel point je suis heureux, pas seulement de faire partie de l’équipe, mais aussi de la ville , a conclu le pivot.

Une courte liste d’épicerie pour Desjardins

Le marché d’ouverture des joueurs autonomes de la LCF s’ouvrira mardi prochain. Le directeur général du Rouge et Noir a une stratégie simple : on va viser deux ou trois gars et espérer en obtenir quelques-uns .