Les membres de cette ligue de lutte féminine espéraient amasser 2000 $ pour la construction de leur ring. L'objectif a finalement été dépassé. Ça confirme qu’il y a un engouement, qu’on a notre place et que les gens de la région sont prêts pour cette ligue-là , croit Noémie Gagnon, une des représentantes de Lutte à l’Est.

Ça va aussi donner plus de crédibilité à la ligue. Par exemple, quand on a des lutteuses qui viennent de l’extérieur et qu’on n’a pas les installations minimales pour les recevoir, ça les rend un peu sceptiques. Là, on va pouvoir les recevoir la tête haute.

Noémie Gagnon, membre de « Lutte à l'Est »