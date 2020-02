Un cri du cœur des médecins sur la ligne de front de la violence armée

C’est entre leurs mains que les vies de nombreuses victimes blessées par balles se jouent, presque tous les jours à Toronto.

Alors qu’il souffle sa première bougie, le groupe Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu, témoigne d’une crise grandissante .

Le groupe a publié vendredi un rapport, intitulé Un an plus tard : de nouvelles histoires des lignes de front et un cri du cœur pour un changement, faisant état d’ histoires choquantes, mais si courantes et qui pourraient être évitées .

Les échos des cris ne disparaissent jamais .

Dans leur lettre ouverte, les médecins témoignent des cas où ils sont confrontés à des femmes blessées par balles par leur partenaire intime, des résidents des régions rurales qui se suicident avec une arme à feu, des fêtards terrorisés par une fusillade lors d’une soirée, de jeunes hommes se battant pour survivre à des blessures faites par une arme de poing; des enfants pris dans des tirs croisés .

Premier ministre Trudeau et ministre Blair, vous êtes en mesure d'apporter ce changement. Vous devez agir rapidement. Lettre ouverte des Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu

Dans leur lettre, les médecins appellent à interdire les armes semi-automatiques avec une définition claire des armes d'assaut. L'interdiction des armes doit être claire, complète et errer du côté de la sécurité publique , précise la lettre, réclamant aussi un programme d’amnistie permettant la récupération des armes à feu actuellement en circulation et des règles de stockage des armes plus strictes.

Ils appellent également le gouvernement à investir dans les déterminants sociaux de la violence armée pour mieux soutenir les personnes et les communautés vulnérables , en réduisant la pauvreté, luttant contre les inégalités et en offrant des opportunités aux jeunes.

L'ex-gouverneure générale Adrienne Clarkson s'est jointe à l'appel du groupe des Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu. Photo : Canadian Doctors for Protection from Guns / Maricelle Bronilla

Les médecins veulent aussi voir le gouvernement légiférer pour réduire le risque de suicide et de féminicide en empêchant ou en retirant l'accès aux armes à feu aux personnes qui présentent un risque pour elles-mêmes ou pour les autres ainsi qu'en investissant dans les services en santé mentale.

Le groupe veut aussi que le gouvernement sensibilise les Canadiens en prévoyant notamment des avertissements sur toutes les publicités et aux points de vente d'armes à feu indiquant les risques liés à la possession d'une arme à feu à la maison comme le féminicide, le suicide ou encore les coups de feu involontaires impliquant des enfants.

Nous n'avons pas à vivre dans la peur des armes à feu. Nous n'avons pas à emprunter la voie des États-Unis sur les armes à feu. Nous n'avons pas à attendre que davantage de personnes meurent des armes à feu. Nous pouvons agir. Il est temps pour vous de diriger. Lettre ouverte des Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair. Photo : La Presse canadienne / Mike Sudoma

Assurer la sécurité des Canadiens est une priorité absolue pour notre gouvernement , a déclaré de son côté une porte-parole du cabinet du ministre de la Sécurité publique, qui assure travailler à l'élaboration d'un plan de contrôle des armes à feu qui prend toutes les mesures efficaces possibles pour empêcher que ces armes ne tombent entre les mains de personnes qui commettraient des crimes.

Nous avons promis de prendre des mesures décisives en matière de contrôle des armes à feu et nous tiendrons cette promesse. Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Le gouvernement écrit par ailleurs vouloir donner les moyens à la police, aux médecins, aux personnes en situation de violence domestique, aux communautés et aux familles de lever un drapeau sur les personnes qui représentent un risque pour elles-mêmes ou pour un groupe identifiable, en s'assurant qu'elles n'ont pas accès à des armes à feu.

Il faut lutter contre la contrebande d'armes à la frontière, veiller à ce que les armes soient entreposées correctement, tirer parti de nos investissements pour lutter contre la violence des gangs, interdire les fusils d'assaut de type militaire et donner aux municipalités la possibilité d'interdire ou de restreindre davantage les armes de poing , indique le cabinet, qui affirme qu'il présentera un plan ambitieux .